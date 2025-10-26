Huawei Watch Ultimate 2 im Test: Extravagante Ultra-Smartwatch mit einer Schwäche

Die Huawei Watch Ultimate 2 hat sich im Test bewährt, ist aber nur für eine ganz spezifische Käuferschicht wirklich interessant. Alle anderen finden bei Huawei bessere Alternativen.

Huawei Watch Ultimate 2 im Test: Fazit GIGA-Wertung: 7,8 /10 Huawei hat mit der Watch Ultimate 2 eine in der uns zur Verfügung gestellten Version sehr extravagante Smartwatch auf den Markt gebracht, die definitiv auffällt. Mir persönlich wäre die schwarze Version deutlich lieber, da sie zu jedem Outfit passt. Wer es hingegen auffällig mag, kann gerne zur Blau-Weißen-Version greifen. Um die Optik etwas zu entschärfen, legt Huawei immerhin ein zweites Armband bei. Dadurch wirkt die Uhr eleganter. Es hat mich sehr gefreut, dass Huawei bei der Watch Ultimate 2 wieder die X-TAP-Technologie der Watch 5 verbaut hat. Damit ist die Gesundheitsprüfung viel intuitiver. Auf dem großen und hellen Display lassen sich alle Werte und Informationen wunderbar ablesen. Auch die Performance hat im Alltag überzeugt. Die Funktionen für Taucher, darunter die Sonar-Kommunikation, konnte ich nicht ausprobieren. Ich finde die ganzen Möglichkeiten faszinierend, aber auch sehr nischig. Um die Kommunikationsmöglichkeiten nutzen zu können, müsste beim Tauchen jeder genau diese Uhr besitzen. Zudem finde ich die Akkulaufzeit der Watch Ultimate 2 zu gering. Ich bin knapp über drei Tage gekommen. Manchmal habe ich vier Tage geschafft. Da hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Huawei selbst spricht von 4,5 Tagen bei normaler Nutzung. Das ist zwar mehr als bei der Konkurrenz, aber für Huawei-Verhältnisse trotzdem relativ wenig. Bei der Watch GT 6 Pro bin ich auf 10 Tage gekommen. Eine Woche wäre ideal. Wer taucht, viel Sport treibt, ohne Smartphone unterwegs sein und trotzdem per eSIM kommunizieren und so das volle Potenzial der Watch Ultimate 2 ausschöpfen kann, ist hier sicher genau richtig. Der Preis liegt bei 999 Euro (bei Huawei anschauen). Dafür bekommt ihr eine echte Luxus-Smartwatch mit einzigartigen Funktionen.

Display

Verarbeitungsqualität

Materialwahl

Gesundheitstracking

Leistung

X-TAP-Technologie

Tauch-Features Nachteile: Akkulaufzeit

Bezugsquelle der Huawei-Apps

Auffälliges Design

Optisch ist diese Version sicher Geschmackssache. (© GIGA)

Die Huawei Watch Ultimate 2 fällt mit ihrem Blau-Weißem-Gehäuse sehr ins Auge. Das chinesische Unternehmen hat nicht nur die Lünette so eingefärbt, sondern auch das Armband. Zum Glück liegt im Lieferumfang noch ein zweites Metallarmband bei, sodass ihr die Optik etwas entschärfen könnt.

Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Die Smartwatch fühlt sich sehr hochwertig an und sie liegt trotz der Größe sehr angenehm an meinem Handgelenk an. Mir persönlich war die Smartwatch nur etwas zu groß und schwer für den Alltag. Wer auf solche Uhren steht, der ist hier genau richtig.

Extrem helles Display

Das Display lässt sich überall ablesen. (© GIGA)

Auch wenn ich die Größe der Uhr gerade kritisiert habe, hat mir das riesige Display extrem gut gefallen. Man hätte es nur etwas kompakter im Gehäuse verbauen können, wie es bei der Watch 5 der Fall ist. Mit bis zu 3.500 Nits lässt es sich in jeder Situation ideal ablesen. Egal ob auf dem Rad bei Sonnenschein oder in der Halle beim Schwimmen. Die Helligkeit passt sich automatisch an.

Selbst ohne Brille hatte ich beim Schwimmen keine Probleme, die Uhr abzulesen. Das fällt mir bei kleineren Modellen deutlich schwerer und ich muss die Smartwatch näher heranholen. Hier hat das große Display der Huawei Watch Ultimate 2 also einen Vorteil, den man im Alltag nicht unterschätzen sollte.

Perfekt für Taucher

Für Taucher ein Traum. (© GIGA)

Wie bei jeder neuen Smartwatch hat sich Huawei für die Watch Ultimate 2 natürlich auch eine Besonderheit ausgedacht. Die Uhr ist die erste ihrer Art, die Nachrichten und Emojis in bis zu 30 Metern Entfernung per Schall überträgt. Wer beim Tauchen Kontakt halten will, kann das tun – ganz ohne Handzeichen und Verbindung zu einem Netz. Noch wichtiger: Eine Unterwasser-SOS-Funktion sorgt dafür, dass Taucher in bis zu 60 Metern Tiefe Notsignale absetzen können. Damit bringt Huawei Sicherheit und Abenteuerlust auf ein neues Level.

Damit erweitert Huawei den Funktionsumfang deutlich und schafft ein Alleinstellungsmerkmal, das es sonst bei keinem anderen Hersteller gibt. Wollt ihr das Feature nutzen, dann braucht ihr aber mindestens zwei Uhren – und dann wird es teuer. Ich könnte mir vorstellen, dass Anbieter von Tauch-Abenteuern solche Uhren anschaffen und an die Teilnehmer verteilen, damit sie besser kommunizieren können.

Genaues Sport-Tracking

Das Sport-Tracking ist deutlich präziser als früher. (© GIGA)

Genau wie bei der Watch GT 6 Pro ist mir bei der Watch Ultimate 2 aufgefallen, dass das automatische Sport-Tracking deutlich früher erkennt, wenn man eine Sportart ausführt. Beim Laufen oder Radfahren funktioniert die automatische Erkennung hervorragend. Sollte man vergessen, das Tracking zu aktivieren, schaltet es sich automatisch ein und man verliert so keine Daten.

Generell ist der Umfang der Tracking-Funktionen riesig und wird durch die Tauch-Optionen noch erweitert. Damit habt ihr ein echtes Multitalent, das euch zuverlässige Werte liefert. Verglichen habe ich die Daten mit einer Pixel- und Garmin-Smartwatch.

Läuft mit Android und iPhone

Die Huawei Watch Ultimate 2 ist sowohl mit Android-Smartphones als auch iPhones kompatibel. Das ist in der Branche nicht selbstverständlich. Der Bezug der App ist unter Android aber etwas kompliziert.

Im Google Play Store gibt es die Health-App von Huawei nicht. Ihr müsst sie direkt beim Hersteller über die Webseite oder die App Gallery herunterladen (bei Huawei anschauen). Das war in meinem Fall mit dem Pixel-Handy nötig.

Einfacher wird es, wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt. Dann bekommt ihr Huawei Health im Galaxy Store (bei Samsung anschauen). Auch beim iPhone habt ihr keine Probleme. Die offizielle App ist auch dort direkt zu haben (bei Apple anschauen). Lasst euch nicht vom Entwickler Aspiegel SE abschrecken. Dahinter steckt Huawei.

Am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr ein Huawei-Smartphone besitzt. Dann ist Huawei Health direkt vorinstalliert und ihr könnt die Smartwatch ohne Umwege verbinden.

Wichtig: Huawei kann nichts für die Umstände. Der seit 2019 geltende US-Bann sorgt dafür, dass das chinesische Unternehmen ausgeschlossen wurde. Anders geht es aktuell also leider nicht.

Akkulaufzeit etwas zu kurz

Auch wenn das Display schnell abdunkelt, ist mit der Akku etwas zu schnell leer. (© GIGA)

Ich bin von Huawei-Smartwatches eigentlich gewöhnt, dass ich nur einmal in der Woche laden muss. Mindestens 5 Tage, damit ich durch die Woche komme, erwarte ich bei so einer Smartwatch schon. Bei der Watch Ultimate 2 war oft schon nach weniger als 4 Tagen Schluss. Dabei hatte ich viele Benachrichtigungen ausgeschaltet und täglich nur etwa eine Stunde Sport gemacht.

Hier ist der Vorteil gegenüber anderen Ultra-Smartwatches nicht so groß, wie ich ihn mir wünschen würde. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht am großen und hellen Display. Aber sicher bin ich mir nicht. Die Kapazität des Akkus ist mit 867 mAh groß genug.

Huawei Watch Ultimate 2: Wertung

Kategorie Wertung (max. 10) Nachhaltigkeit 6 Design und Verarbeitung 8 Display 9 Tragekomfort und Bedienung 8 Software 7 Fitness-Modi 8 Akku 7 Gesamt 7.8

