Huawei will mit neuen Smartphones schaffen, was bisher niemandem gelungen ist

Zwei Wochen Akkulaufzeit in einem Smartphone klingen nach Fiktion, doch Huawei will genau das liefern.

14 Tage ohne Steckdose auskommen – was für heutige Smartphones undenkbar erscheint, soll mit der kommenden Huawei-Mate-80-Serie zur Realität werden. Der Hersteller hat kurz vor der offiziellen Vorstellung ein neues Feature angeteasert, das die Konkurrenz aufhorchen lässt. Ein spezieller „Outdoor Exploration Mode“ soll den Energieverbrauch der Geräte so drastisch senken, dass eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen möglich wird.

Huawei möchte 14 Tage Laufzeit schaffen

Wie genau Huawei dieses Kunststück vollbringen will, ist allerdings noch nicht im Detail bekannt. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Modus zahlreiche Hintergrundprozesse und möglicherweise auch die Leistung des Chips stark reduziert werden. Oben im Video könnt ihr euch die Idee von Huawei anschauen.

Das Ziel ist es, bei mehrtägigen Wanderungen oder Camping-Trips die wichtigsten Funktionen wie Navigation und Kommunikation zuverlässig aufrechtzuerhalten, ohne auf eine externe Stromquelle angewiesen zu sein. Die tatsächliche Laufzeit wird dabei stark von der individuellen Nutzung abhängen (Quelle: Weibo).

Die offizielle Vorstellung der neuen Geräte findet am Dienstag, dem 25. November, statt. Neben dem Basismodell Mate 80 werden auch das Mate 80 Pro, ein Mate 80 Pro Plus und eine Luxus-Variante namens Mate 80 RS Ultimate Design erwartet. Gleichzeitig wird Huawei mit dem Mate X7 ein neues Falt-Smartphone und mit dem MatePad Edge ein Convertible enthüllen, das gegen Apples iPad Pro antreten soll.

Huawei will wieder nachlegen

Huaweis CEO macht auf dem chinesischen Netzwerk Weibo ordentlich Werbung und verspricht auch eine sehr gute Kamera. Die Aufnahmen, die die unterschiedlichen Modelle der Mate-80-Reihe liefern, sollen mit einem großen Dynamikumfang und kräftigen, scharfen Farben überzeugen.

Mit diesen Innovationen setzt Huawei seinen Kurs fort, sich trotz der US-Sanktionen durch besondere technologische Merkmale vom Wettbewerb abzuheben. Nachdem das Unternehmen mit seinen selbst entwickelten Kirin-Chip ein starkes Comeback im chinesischen Heimatmarkt feierte, könnten extreme Akkulaufzeiten und kabelloses Laden trotz Metallgehäuse der nächste Schritt sein, um wieder eine führende Rolle im Smartphone-Markt einzunehmen.