Huawei will Samsung mit neuem Smartphone zeigen, wie es richtig geht

Während Samsung an seinen Falt-Smartphones festhält, geht Huawei bereits den nächsten Schritt.

Huawei soll kurz davor stehen, die Smartphone-Welt erneut aufzumischen. Der chinesische Technologieriese entwickelt ein neues faltbares Smartphone der Pura-Serie, das mit einem 8-Zoll-Display neue Maßstäbe setzen soll. Erste Gerüchte aus der Branche deuten darauf hin, dass Huawei damit die Grenzen zwischen Smartphone und Tablet endgültig verwischen will.

Huawei geht noch mehr in die Breite

Das Besondere: Das neue Falt-Smartphone soll sich am Design des erst kürzlich vorgestellten Pura X orientieren, geht beim Display-Format aber noch einen entscheidenden Schritt weiter. Während das Pura X mit einem 6,3-Zoll-Display punktet, plant Huawei nun den Sprung auf eine deutlich größere Bildschirmdiagonale von 8 Zoll.

Das Besondere am Pura X ist, dass es sich eigentlich um einen Konkurrenten für das Galaxy Z Flip handelt, das sich aber nicht nach oben wie ein Klapp-Handy aufklappen lässt, sondern zur Seite wie ein Galaxy Z Fold. Das einzigartige Konzept nutzt bisher nur Huawei und könnte es mit einem größeren Display noch interessanter machen.

Die Innovation des neuen Falt-Handys soll sich nicht nur auf die Displaygröße beschränken. Huawei soll parallel an einer bahnbrechenden Multispektralkamera arbeiten, die für die kommende Pura-90-Serie vorgesehen ist. Diese neue Technologie verspricht eine bisher unerreichte Farbtreue und Detailgenauigkeit bei Fotos. Allerdings müssen sich Fotografie-Enthusiasten noch etwas gedulden – die Implementierung dieser Technologie ist erst für die Zukunft geplant (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei gibt den Weg vor

Samsung hat Falt-Handys zwar groß gemacht, doch bereits seit Jahren hängt der Pionier bei Innovationen zurück. In erster Linie chinesische Hersteller geben mittlerweile den Weg vor, in welche Richtung sich neue Geräte entwickeln.

Chinesische Hersteller hatten zuerst große Außendisplays für Falt-Handys umgesetzt. Samsung ist erst kürzlich nachgezogen. Huawei hat zuerst ein Tri-Fold-Smartphone auf den Markt gebracht. Samsung will erst Ende des Jahres nachziehen.