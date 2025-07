Huawei will schaffen, woran Apple mit dem iPhone seit Jahren scheitert

Was lange als unmöglich galt, könnte Huawei mit seinem neuen Smartphone Realität werden lassen.

Es gab zwar schon erste Ansätze von Unter-Display-Kameras und -Sensoren, doch wirklich durchgesetzt hat sich das nicht. Zuletzt hat Samsung beim Galaxy Z Fold 7 sogar einen Rückzieher gemacht. Apple hat es gar nicht erst versucht. Huawei könnte nun einen Durchbruch planen.

Huawei plant kleine Smartphone-Revolution

Huawei soll kurz vor einem bedeutenden Durchbruch in der Smartphone-Entwicklung stehen. Nach aktuellen Leaks befindet sich eine unter dem Display verborgene 3D-Gesichtserkennung bereits in der Massenproduktion. Die neue Technologie könnte schon in der kommenden Mate-80-Serie zum Einsatz kommen und damit ein vollflächiges Display ohne Löcher ermöglichen.

Die Innovation soll weit über bisherige Unter-Display-Kameras hinausgehen. Ein ausgeklügeltes System verschiedener Sensoren erstellt präzise biometrische Gesichtskarten – und das, ohne dass die Technik von außen sichtbar sein soll. Damit unterscheidet sich Huaweis Ansatz deutlich von aktuellen Lösungen der Konkurrenz, die weiterhin auf sichtbare Notches oder Kameralöcher setzen.

Apple hat sich in den letzten Jahren mit den iPhones weiterentwickelt und setzt nicht mehr auf eine Notch, sondern Punch-Hole-Kameras und -Sensoren für den 3D-Scanner. Huawei macht es bisher ähnlich, mit gleich drei Löchern im Display. Das soll sich mit der neuen Generation ändern.

Huawei arbeitet lange an dieser Innovation

Huawei kann bei der Entwicklung auf langjährige Erfahrung zurückgreifen. Bereits das Mate 20 Pro führte 2018 die 3D-Gesichtserkennung in Kombination mit einem Fingerabdrucksensor unter dem Display ein. Seither hat das Unternehmen die Technologie stetig weiterentwickelt. Ein Experte deutet an, dass Huawei als erstes Unternehmen diese neue Generation der versteckten Gesichtserkennung auf den Markt bringen könnte.

Die Gerüchte verdichten sich, dass die Mate-80-Serie das charakteristische Triple-Punch-Hole-Design ihrer Vorgänger hinter sich lassen könnte. Stattdessen verspricht die neue Technologie eine makellose Displayfläche bei gleichzeitig verbesserter Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit (Quelle: HuaweiCentral).

Die größte Frage wird sein, wie gut die Qualität der 3D-Gesichtserkennung und der Frontkamera dann noch ist, wenn die Sensoren unter dem Display verbaut sind. Genau da gab es bisher erhebliche Probleme.