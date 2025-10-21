Huawei zeigt Samsung und Apple mit neuem Smartphone, wie es richtig geht

Huawei möchte im Gegensatz zu Apple und Samsung nicht zu sehr bei der Ausstattung seines Air-Smartphones sparen.

Huawei möchte mitspielen und schickt mit dem Mate 70 Air bald ein Smartphone ins Rennen, das nicht nur optisch, sondern auch technologisch überzeugen soll. Das ultradünne Gerät wurde offiziell in der chinesischen Telekommunikations-Datenbank zertifiziert und zeigt, wohin Huaweis Reise im Premiumsegment geht: weniger Gewicht, aber trotzdem umfangreiche Ausstattung.

Huawei Mate 70 Air aufgetaucht

Optisch bleibt das Mate 70 Air der typischen Huawei-Sprache treu. Auf der Rückseite sitzt der bekannte Star-Ring-Kamerabereich, der schon bei den bisherigen Mate-70-Modellen für Wiedererkennungswert sorgt. Zu sehen sind mehrere Sensoren. Im Gegensatz zu Apple und Samsung könnte Huawei bei seinem ultradünnen Smartphone bei der Kameraausstattung also nicht sparen. An der Front verbaut Huawei mehrere Kameras inklusive 3D-ToF-Tiefensensor. Das deutet auf verbesserte Gesichtserkennung und präzisere AR-Funktionen hin.

Das Display misst 6,9 Zoll und bietet eine Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln. Unter der Haube stecken 12 GB RAM sowie wahlweise 256 oder 512 GB Speicher. Trotz der flachen Bauweise soll das Gerät eine effiziente 3D-Kühltechnologie besitzen, um Leistung und Temperatur in Balance zu halten.

Das Mate 70 Air kommt in drei Farben – Schwarz, Weiß und Türkis – und trägt die Modellnummer SUP-AL90. Es ist mit HarmonyOS 5.0 ausgestattet, soll aber beim Marktstart bereits auf Version 5.1 aktualisiert werden. Nutzer dürfen sich damit auf neue Designs, smarte KI-Funktionen und noch flüssigere Bedienung freuen.

Besonders spannend: Huawei verzichtet offenbar auf einen klassischen SIM-Kartenslot. Stattdessen könnte das Gerät ausschließlich auf eSIM-Technologie setzen – ein Schritt, den bislang nur wenige Hersteller konsequent gegangen sind. Apple hat dafür in China mit dem iPhone Air den Weg geebnet und Huawei springt wohl auf den Trend direkt auf.

Huawei will mitspielen

Ein Veröffentlichungsdatum für das Huawei Mate 70 Air steht noch nicht fest, doch die Zertifizierung zeigt: Huawei ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen, den Apple mit dem iPhone Air und Samsung mit dem Galaxy S25 Edge bereits gemacht haben. Die Testphase läuft bereits und der Marktstart dürfte näher sein, als viele denken (Quelle: HuaweiCentral).

Mit dem Mate 70 Air will Huawei offenbar nicht nur ein weiteres Smartphone präsentieren, sondern ein Statement abgeben. Das chinesische Unternehmen kann nicht nur große und schwere, sondern auch dünne und vermutlich leichte Smartphones bauen – ohne zu große Kompromisse bei der Ausstattung.