Huawei zeigt Samsung und Apple mit neuem Tablet, wie es richtig geht

Ein erster Blick auf das Huawei MatePad Mini zeigt, dass „klein“ auch ganz „groß“ herauskommen kann.

Huawei hat den ersten Blick auf sein neues MatePad Mini freigegeben – und liefert damit eine klare Ansage an die Konkurrenz. Während Samsung und Apple bei Tablets schwächeln, setzt Huawei auf das Gegenteil: Kompaktheit, Leichtigkeit und Alltagstauglichkeit.

Huawei MatePad Mini lässt die Muskeln spielen

Die ersten Promo-Bilder zeigen ein Gerät, das trotz Mini-Format alles andere als abgespeckt wirkt. Die Vorderseite fällt durch extrem schmale Ränder und leicht abgerundete Ecken auf. In einer Ecke sitzt eine Punch-Hole-Kamera, die für Videoanrufe oder Online-Meetings gedacht ist. Damit spricht Huawei vor allem Nutzerinnen und Nutzer an, die ihr Tablet flexibel und unterwegs einsetzen wollen.

Das Huawei MatePad Mini könnte sogar zum Telefonieren genutzt werden. (© Huawei)

Auf der Rückseite greift Huawei ein Design-Element auf, das man bereits vom MatePad Pro 13.5 (2025) kennt: ein markanter, silberner Rahmen um das Kameramodul. Darin stecken zwei Sensoren, die für ein Mini-Gerät überraschend hochwertig wirken. Damit will Huawei klarmachen, dass Kompaktheit nicht gleich Verzicht bedeutet.

Noch spannender ist, was Huawei über die Bedienung verrät. Das MatePad Mini soll so leicht und handlich sein, dass es den ganzen Tag problemlos mitgeführt werden kann. Ob Zeichnen, Telefonieren oder kreatives Arbeiten – das neue Modell soll all das bieten, was man sonst eher von größeren Tablets kennt. Grundlage dafür ist HarmonyOS 5, das Huawei als „anders“ und besonders vielseitig bewirbt.

Neues Huawei-Tablet steht vor der Tür

Am 4. September wird das Gerät offiziell vorgestellt. Doch Huawei macht daraus mehr als nur ein Tablet-Event. Neben dem MatePad Mini könnten auch das faltbare Mate XTs, neue MateTVs und die FreeBuds 7i gezeigt werden. Der Hersteller plant also einen Rundumschlag im Hardware-Portfolio (Quelle: HuaweiCentral).

Mit dem MatePad Mini will Huawei ein Segment neu beleben, das Apple mit dem iPad Mini fast vergessen hat und das Samsung bisher kaum beachtet. Die Botschaft ist klar: Ein Tablet muss nicht groß sein, um groß herauszukommen.