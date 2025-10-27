Huawei zeigt Samsung und Apple, wie man ein ultradünnes Smartphone richtig baut

Huawei entwickelt wie Apple und Samsung ebenfalls ein dünnes Smartphone, macht dort aber keine Kompromisse bei der Laufzeit.

Huawei scheint bereit, die Smartphone-Welt einmal mehr aufzumischen – und diesmal mit einem Gerät, das in seiner Kombination aus Design und Ausdauer neue Maßstäbe setzen könnte. Das kommende Huawei Mate 70 Air soll laut ersten Leaks einen Akku mit über 6.000 mAh in ein ultradünnes Gehäuse packen. Damit würde Huawei Apples und Samsungs neueste „Slim Phones“ klar in den Schatten stellen.

Huawei Mate 70 Air mit dickem Akku erwartet

Zum Vergleich: Das reguläre Mate 70 bringt es auf 5.300 mAh, die High-End-Version auf 5.500 mAh – das neue Air-Modell würde also noch einmal deutlich zulegen. Besonders bemerkenswert: Trotz der hohen Kapazität soll das Gerät besonders schlank werden – ein Balanceakt, den bislang kein Hersteller in dieser Größenordnung gemeistert hat.

Während Huawei nachlegt, halten sich Apple und Samsung zurück. Das iPhone Air, das als bisher dünnstes iPhone gilt, kommt auf eine Batterie mit 3.149 mAh. Laut Apple reicht das für rund 27 Stunden Videowiedergabe – beeindruckend, aber nicht rekordverdächtig. Das Samsung Galaxy S25 Edge bietet mit 3.900 mAh zwar etwas mehr, doch auch hier bleibt das Versprechen vage: „All-Day Battery Life“ heißt es im Marketing. Es soll also für einen Tag reichen.

Mit dem Mate 70 Air dürften Probleme mit der Laufzeit nicht aufkommen. Huawei soll dabei auf eine neue Akku-Technologie setzen, die eine höhere Energiedichte auf kleinem Raum bietet. Nur so ist ein riesiger Unterschied im Vergleich zu Apple und Samsung möglich. Auch bei der Kamera möchte Huawei nicht sparen und könnte so ein dünnes Smartphone bauen, das wirklich Interesse erzeugt (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei lässt Fans noch zappeln

Huawei hat bisher keine offiziellen Spezifikationen zum Mate 70 Air veröffentlicht. Auch Zertifizierungsdokumente geben noch keine Details preis. Doch die Gerüchte über eine 6.000-mAh-Batterie in einem ultradünnen Gehäuse sorgen bereits für Aufsehen – und würden die Konkurrenz unter Druck setzen.

Außerdem ist unklar, wann Huawei das Gerät offiziell vorstellen wird. Beobachter rechnen mit einer Enthüllung gegen Ende des Jahres – und erwarten, dass das Mate 70 Air nicht nur optisch, sondern auch technisch ein Statement setzt. Sollte sich die Akkugröße bestätigen, wäre das ein echter Meilenstein für das chinesische Unternehmen.