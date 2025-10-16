Hunderte Beschwerden, jetzt Insolvenz: Was Kunden des Streetwear-Riesen DefShop wissen müssen

Viele User warten schon lange auf ihre Lieferungen. Nun ist bekannt geworden, dass der Anbieter urbaner Mode und Accessoires pleite gegangen ist.

DefShop insolvent: Was ist passiert?

Als Anbieter für Streetwear hat sich der Berliner Online-Händler DefShop einen Namen gemacht. Das Unternehmen hat nun Insolvenz eingereicht, das Verfahren beim Amtsgericht Darmstadt läuft seit Oktober 2025.

Das Label steht laut Verbraucherzentrale bei vielen Kunden in der Kritik, 700 Beschwerden hatten die Einrichtung zwischen Januar und Juli 2025 erreicht. Liest man die Bewertungen auf Trustpilot, geht es um ausbleibende Lieferungen, verspätete Rückerstattungen und mangelnden Kundenservice.

Was ist mit getätigten Bestellungen?

Auch wenn das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet ist, bedeutet das nicht, dass Kaufverträge automatisch nichtig sind. Ein abgeschlossener Kaufvertrag besteht weiterhin – ebenso die Pflicht zur Zahlung. Wer die Zahlung verweigert, dem drohen rechtliche Probleme.

Habt ihr eure Bestellung schon bezahlt, die Ware aber noch nicht erhalten, liegt es beim Insolvenzverwalter, ob die Lieferung noch ausgeführt wird. Wichtig ist, auf keinen Fall per Vorkasse zu zahlen – denn im ungünstigsten Fall geht euer Geld dann einfach in der Insolvenzmasse unter.

Was sollten Kunden jetzt beachten?

Bislang ist nicht klar, wie es mit DefShop weitergeht – sowohl eine Sanierung als auch eine Abwicklung sind möglich. Sollte das Unternehmen zahlungsunfähig sein, könnte es für Kunden, die noch Rückzahlungen erwarten, problematisch werden. Rechtsanwalt Jan Markus Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner ist als Insolvenzverwalter zuständig.

Zahlungserstattungen oder Schadensersatz sollten Betroffene zur Insolvenztabelle anmelden. In diesem vom Insolvenzverwalter aufgestellten Verzeichnis laufen alle offenen Forderungen auf, die gegenüber dem Unternehmen bestehen. Wichtig ist, Rechnungen, Zahlungsnachweise und Retourenbestätigungen aufzuführen.