HyperOS 3.0 ist da: Diese Xiaomi-Handys werden zuerst mit dem riesigen Software-Update versorgt

Xiaomi verpasst vielen Smartphones ein Facelift mit einigen großen Verbesserungen.
Xiaomi hat offiziell HyperOS 3.0 vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein großes Update, das auf Android 16 basiert und noch in diesem Jahr starten soll. Der erste Rollout beginnt bereits Ende August in China, eine globale Version folgt später. Besonders spannend: Das neue System bringt nicht nur ein frisches Design, sondern auch clevere Funktionen, die stark an Apple erinnern.
Xiaomi macht HyperOS 3.0 offiziell
Das auffälligste neue Feature von Xiaomi ist „Super Island“ – eine Erweiterung der Benachrichtigungsleiste, die wie Apples Dynamic Island funktioniert. Ihr seht dort in Echtzeit Informationen zu Musik, Anrufen, Terminen oder App-Aktivitäten, ohne ständig zwischen Apps wechseln zu müssen. Anders als bei Apple bleibt das Feature aber im Benachrichtigungsbereich aktiv und nicht nur um die Selfie-Kamera herum. So behaltet ihr es im Blick.
Auch optisch hat sich einiges getan. Es gibt neue, minimalistische Icons, eine überarbeitete Statusleiste und ein anpassbares Homescreen-Grid sorgen für mehr Flexibilität. Unter der Haube gibt es zudem Verbesserungen bei KI-Funktionen und Performance, sodass Animationen flüssiger und Ladezeiten kürzer ausfallen sollen. Dadurch wirken eure Smartphones frischer und schneller.
Ein weiteres Highlight ist die verbesserte Geräte-Vernetzung. Xiaomi öffnet HyperOS 3.0 für eine engere Zusammenarbeit mit iPhones, iPads und Macs. Damit zieht der Hersteller nach: Auch Oppo und OnePlus bieten bereits solche Cross-Device-Features, um gegen Apples Ökosystem anzutreten.
Diese Geräte bekommen HyperOS 3.0 zuerst
Wie oben bereits erwähnt, geht Xiaomi mit HyperOS 3.0 zunächst in den Beta-Test in China. Der Zeitplan sieht wie folgt aus:
Ab dem 29. August:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Poco-F7-Modelle
Ab dem 17. September:
- Xiaomi Mix Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi-TV-S-Pro-Mini-LED-2025-Serie
- Xiaomi-TV-S-Pro-Mini-LED-Serie
Ab dem 30. September:
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi 14 Ultra / Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro / Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Die finale, stabile Version von HyperOS 3.0 wird für das vierte Quartal 2025 erwartet. Bis dahin wird das System in mehreren Wellen getestet. Für den globalen Markt ist mit leichter Verzögerung und möglicherweise abweichenden Funktionen zu rechnen. Wir behalten die Entwicklung im Blick und werden euch informieren. (Quelle: GSMArena).