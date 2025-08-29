HyperOS 3.0 ist da: Diese Xiaomi-Handys werden zuerst mit dem riesigen Software-Update versorgt

Xiaomi verpasst vielen Smartphones ein Facelift mit einigen großen Verbesserungen.

Xiaomi hat offiziell HyperOS 3.0 vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein großes Update, das auf Android 16 basiert und noch in diesem Jahr starten soll. Der erste Rollout beginnt bereits Ende August in China, eine globale Version folgt später. Besonders spannend: Das neue System bringt nicht nur ein frisches Design, sondern auch clevere Funktionen, die stark an Apple erinnern.

Xiaomi macht HyperOS 3.0 offiziell

Das auffälligste neue Feature von Xiaomi ist „Super Island“ – eine Erweiterung der Benachrichtigungsleiste, die wie Apples Dynamic Island funktioniert. Ihr seht dort in Echtzeit Informationen zu Musik, Anrufen, Terminen oder App-Aktivitäten, ohne ständig zwischen Apps wechseln zu müssen. Anders als bei Apple bleibt das Feature aber im Benachrichtigungsbereich aktiv und nicht nur um die Selfie-Kamera herum. So behaltet ihr es im Blick.

Auch optisch hat sich einiges getan. Es gibt neue, minimalistische Icons, eine überarbeitete Statusleiste und ein anpassbares Homescreen-Grid sorgen für mehr Flexibilität. Unter der Haube gibt es zudem Verbesserungen bei KI-Funktionen und Performance, sodass Animationen flüssiger und Ladezeiten kürzer ausfallen sollen. Dadurch wirken eure Smartphones frischer und schneller.

Ein weiteres Highlight ist die verbesserte Geräte-Vernetzung. Xiaomi öffnet HyperOS 3.0 für eine engere Zusammenarbeit mit iPhones, iPads und Macs. Damit zieht der Hersteller nach: Auch Oppo und OnePlus bieten bereits solche Cross-Device-Features, um gegen Apples Ökosystem anzutreten.

Diese Geräte bekommen HyperOS 3.0 zuerst

Wie oben bereits erwähnt, geht Xiaomi mit HyperOS 3.0 zunächst in den Beta-Test in China. Der Zeitplan sieht wie folgt aus:

Ab dem 29. August:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Poco-F7-Modelle

Ab dem 17. September:

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi-TV-S-Pro-Mini-LED-2025-Serie

Xiaomi-TV-S-Pro-Mini-LED-Serie

Ab dem 30. September:

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14 Ultra / Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro / Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Die finale, stabile Version von HyperOS 3.0 wird für das vierte Quartal 2025 erwartet. Bis dahin wird das System in mehreren Wellen getestet. Für den globalen Markt ist mit leichter Verzögerung und möglicherweise abweichenden Funktionen zu rechnen. Wir behalten die Entwicklung im Blick und werden euch informieren. (Quelle: GSMArena).