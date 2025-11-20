Ich glaube, mein Chef mag mich nicht – So erkennt ihr die Signale und reagiert richtig

Ihr habt das Gefühl, euer Chef schätzt euch nicht? Wir zeigen euch typische Anzeichen und geben euch Tipps, wie ihr professionell und gelassen damit umgehen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Typische Signale, auf die ihr achten solltet

Das Verhältnis zum Vorgesetzten entscheidet oft darüber, wie wohl man sich an seinem Arbeitsplatz fühlt. Dass nicht immer alles harmonisch läuft, ist ganz normal. Wenn sich die folgenden Anzeichen aber häufen, kann es sein, dass echte Ablehnung hinter den Verhaltensweisen eures Chefs steckt:

Euer Vorgesetzter ignoriert euch im Büro oder bei Meetings.

euch im Büro oder bei Meetings. Ihr werdet häufiger und anders kritisiert als der Rest des Teams, ihr bekommt wenig oder kein konstruktives Feedback .

. Euch werden regelmäßig die weniger anspruchsvollen Aufgaben zugeteilt und euer Verantwortungsbereich wird schrittweise immer kleiner.

zugeteilt und euer Verantwortungsbereich wird schrittweise immer kleiner. Das Lob für eure erbrachten Leistungen geht an andere Mitarbeiter.

Anzeige

Erfahrungen aus erster Hand

Solche Erfahrungen am Arbeitsplatz haben viele bereits im Internet, zum Beispiel auf Reddit, geteilt. Immer wieder wird berichtet, wie belastend ein gestörtes Verhältnis zum Vorgesetzten sein kann.

Die Betroffenen fühlen sich ausgeschlossen, bekommen wichtige Infos oft nur über Umwege, während ihre eigenen Beiträge kaum Beachtung finden. Einige schildern, dass dauerhafter Stress und mangelnde Wertschätzung sogar zu gesundheitliche Problemen wie Schlafstörungen und Nervosität führte und dass ein Jobwechsel der einzige Ausweg war.

Anzeige

Was ihr tun könnt

Nicht immer steckt hinter solchen Verhaltensweisen eine böse Absicht. Manchmal sind sie ein Ausdruck eigener Probleme und Unsicherheiten. Bevor ihr also resigniert, versucht am besten, die Beziehung zu eurem Vorgesetzten mit folgenden Tipps wieder auf den richtigen Weg zu bringen:

Reflektiert ehrlich, ob ein Fehlverhalten oder Kommunikationsprobleme auf eurer Seite vorliegen.

auf eurer Seite vorliegen. Sucht aktiv das persönliche Gespräch und bringt eure Sicht ruhig und sachlich vor. Macht eurem Chef keinesfalls Vorwürfe und nehmt euch bei Bedarf einen vertrauten Kollegen oder einen Betriebsrat dazu.

und bringt eure Sicht ruhig und sachlich vor. Macht eurem Chef keinesfalls Vorwürfe und nehmt euch bei Bedarf einen vertrauten Kollegen oder einen Betriebsrat dazu. Wenn ihr euch in Besprechungen und Meetings übergangen fühlt, holt sofort Feedback ein. Fragt nach konkreten Beispielen oder Verbesserungspotenzial .

. Bleibt professionell und baut euch ein Netzwerk innerhalb des Unternehmens auf. Eure Kollegen können euch wertvolle Unterstützung liefern.

Anzeige

Auch wenn die Beziehung belastet ist: Mit klarer Kommunikation und professionellem Auftreten könnt ihr das Verhältnis vielleicht verbessern oder dafür sorgen, dass ihr keine gesundheitlichen Schäden erleidet. Tritt jedoch dauerhaft keine Veränderung ein, ist ein Jobwechsel keine Schande.

Auf der Suchen nach dem Traumjob? Beachtet diese vier Bewerbungstipps im folgenden Video und sichert euch die Einladung zum Vorstellungsgespräch!

Anzeige

Mögliche Gründe für die Ablehnung durch den Vorgesetzten

Bevor wir zu möglichen Gründen für die Ablehnung kommen, sei eines gesagt: Ablehnendes Verhalten von Vorgesetzten ist nie richtig. Wertschätzung und Respekt sollten selbstverständlich sein. Trotzdem gibt es unterschiedliche Gründe, warum Chefs sich so verhalten:

Antipathie: Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht – meist auf beiden Seiten.

Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht – meist auf beiden Seiten. Fehler in der Vergangenheit: Ein Missgeschick oder ein Vertrauensbruch bleibt oft lange im Gedächtnis.

Ein Missgeschick oder ein Vertrauensbruch bleibt oft lange im Gedächtnis. Eigene Ängste: Manche Führungskräfte fühlen sich durch engagierte Mitarbeiter bedroht und fürchten um ihre Position und ihr Ansehen.

Manche Führungskräfte fühlen sich durch engagierte Mitarbeiter bedroht und fürchten um ihre Position und ihr Ansehen. Kommunikationsprobleme: Erwartungen werden nicht offen kommuniziert.

Erwartungen werden nicht offen kommuniziert. Verschiedene Werte und Prioritäten: Was für den einen normal ist, wirkt für den anderen möglicherweise befremdlich.

Was für den einen normal ist, wirkt für den anderen möglicherweise befremdlich. Mangelnde Empathie: Der Blick für die Bedürfnisse der Mitarbeiter fehlt.

Anzeige

Bitte denkt immer daran: Diese Gründe sind keine geeigneten Bewertungsmaßstäbe für eure Persönlichkeit oder eure Leistung. Sie zeigen eher, dass auch im Berufsleben vieles auf subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen beruht.

Lasst euch deshalb nicht entmutigen, wenn das Verhältnis zum Chef schwierig ist. Bleibt offen für ein Gespräch, zeigt euch professionell und empathisch. Lernt aber auch zu erkennen, wann es an der Zeit ist, klare Grenzen zu ziehen.