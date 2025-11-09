Ich glaube, Microsoft will deutsche Windows-Nutzer veräppeln

Microsoft macht es nur noch schlimmer.

Update vom 31. Oktober: Microsoft hat die Grafik auf der deutschen Support-Website tatsächlich angepasst – jetzt ist sie noch wesentlich schlimmer. Der deutsche Text überlappt jetzt eine Seite des englischen Originals, sodass beide nicht mehr lesbar sind. Will Microsoft eigentlich, dass Kunden zu einem ganz anderen Betriebssystem umsteigen? Der neue Workflow ist noch schlimmer. (© Microsoft)

Originalmeldung vom 27. Oktober:

Microsoft hat den Support für Windows 10 offiziell eingestellt. Falls ihr nicht wisst, was ihr mit eurem alten Betriebssystem anfangen sollt, hat das Tech-Unternehmen eine Anleitung für euch erstellt – oder es zumindest versucht. Die furchtbar schlechte Grafik auf der deutschen Support-Website ist wohl kaum eine Hilfe.

Windows 11 oder besser gleich Windows 113?

Eigentlich soll euch das Diagramm Schritt für Schritt anweisen, wie ihr euren Windows-10-Rechner auf Windows 11 updated oder euch für die erweiterten Sicherheitsupdates anmeldet. Während der Übertragung ins Deutsche muss dabei alles schiefgegangen sein. Der Text passt nicht in die Boxen, fehlt teilweise komplett oder wird von einem schwarzen Dreieck überdeckt, das sich gruselig ins Bild schiebt.

Neben der Präsentation ist auch der Inhalt nicht bedingt hilfreich und bietet unsinnige Ausdrücke wie „Installieren von Windows 113“ oder „Halten Sie Ihren PC 13. Oktober 2026 Erweiterte Sicherheits Updates (ESU)S“.

Offizieller Workflow zum Ende des Supports von Windows 10 (© Microsoft)

Offensichtlich hat kein echter Mitarbeiter jemals überprüft, ob die deutsche Support-Website überhaupt Sinn ergibt. Immerhin der Text über dem Diagramm ist einigermaßen verständlich. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, solltet ihr jedoch trotzdem besser die Original-Website um Rat fragen (zur Microsoft-Website)

Noch besser: Ihr schaut euch einfach unsere Anleitung dazu an, wie ihr noch ein weiteres Jahr eine sichere Version von Windows 10 nutzen könnt:

Microsoft blamiert sich mit deutschem Support Es würde mich nicht wundern, wenn Microsoft den deutschen Support inzwischen komplett an eine künstliche Intelligenz ausgelagert hat, die mit der Übersetzung und dem Layout komplett überfordert war. Einen Text mit KI zu übersetzen, ist an sich ja auch vollkommen in Ordnung, aber es ist mehr als peinlich, dass niemand bei Microsoft nochmal nachgeschaut hat, ob die Grafik überhaupt noch lesbar ist. Martin Hartmann

