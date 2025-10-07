Ich habe noch nie lieber 34 Euro bei Amazon ausgegeben

Ich habe lange mit dem Upgrade gehadert und wurde zum Glück nicht enttäuscht.

Wenn ihr wie ich einen alten Fernseher habt, der keine smarten Funktionen besitzt oder einfach nur noch langsam ist, dann solltet ihr euch den aktuellen Fire TV Stick 4K anschauen. Ich hatte zunächst meine Zweifel, ob sich der Kauf lohnt und ob meine Erwartungen erfüllt werden. Ich wurde eines Besseren belehrt.

Amazon Fire TV Stick 4K arbeitet flüssig

Ich hatte an meinem OLED-TV von LG der ersten Generation bereits einen älteren Fire TV Stick von Amazon installiert. Mit der Zeit wurde dieser immer langsamer und hat mich durch die Ruckler und Verzögerungen richtig genervt. Ich wusste aber nicht, ob die neue Generation besser ist.

Amazon den Preis des aktuellsten 4K-Modells aktuell auf 34 Euro gesenkt (bei Amazon anschauen). Das ist fast die Hälfte des Preises, den Amazon sonst verlangt. Ich hatte zwar Bauchschmerzen, weil ich Zweifel hatte, doch ich wurde nicht enttäuscht.

Amazon Fire TV Stick 4K Statt 69,99 Euro: Streaming Stick mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos und HDR10+. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 13:28 Uhr

So kommt der Fire TV Stick 4K zu euch. (© GIGA)

Als HDMI-Stick ankam und wurde er direkt installiert. Das war ganz einfach, denn ich war schon eingeloggt und die ganzen Streaming-Dienste des alten Modells wurden einfach übernommen.

Bei der Auswahl der Sprache hat die Oberfläche noch geruckelt. Da war ich zunächst enttäuscht. Sobald alles eingerichtet war, lief alles flüssig. Ich kann wieder durch die verschiedenen Streaming-Angebote blättern, ohne ewig warten zu müssen. Meine 1&1-TV-App läuft schnell und auch der Wechsel zwischen den Streaming-Diensten geht flott.

Ich bin sehr zufrieden

Wenn man den Preis von 34 Euro für den Fire TV Stick 4K bedenkt, dann kann ich nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Ich bin mit niedrigen Erwartungen herangegangen und wurde positiv überrascht. Am wichtigsten ist mir dabei eine flüssige und schnelle Oberfläche. Und genau da enttäuscht der aktuelle 4K-Stick nicht.

Wenn ihr eurem alten Fernseher Beine machen wollt, dann solltet ihr euch den Fire TV Stick 4K für 34 Euro auch gönnen. Ihr werdet sicher nicht enttäuscht sein.

