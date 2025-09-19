Ich habe zum ersten Mal bei Joybuy bestellt und wurde total überrascht

Was haben Buldak-Nudeln, Oreo-Kekse und eine kabellose Handhalterung fürs Auto gemeinsam? Sie sind Teil meiner ersten Bestellung bei Joybuy.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Mutterkonzern JD.com hat die Übernahme von MediaMarkt und Saturn besiegelt. Damit gehen die beiden Elektronikriesen, die jeder in Deutschland kennt, in chinesische Hände über. Gleichzeitig hat das chinesische Unternehmen mit Joybuy eine Alternative in Deutschland gestartet – und genau die habe ich ausprobiert.

Bei Joybuy gibt es (fast) alles

Was Joybuy besonders macht: Viele Produkte, die man sonst mühsam in Asia-Märkten suchen müsste, werden hier direkt schnell zu euch geliefert. Das Sortiment reicht von Elektronik und Haushaltsgeräten über Beauty-Produkte und Reinigungsmittel bis hin zu einem riesigen Angebot an internationalen Lebensmitteln – von koreanischen Snacks über indische Gewürze bis hin zu lateinamerikanischen Spezialitäten (bei Joybuy anschauen).

Die Auswahl bei Joybuy ist wirklich sehr groß. (© GIGA)

Durch aggressive Rabatte, Blitzangebote und kurze Lieferzeiten will der neue Shop überzeugen. Und tatsächlich bin ich wirklich positiv überrascht worden. Das Sortiment ist sehr umfangreich und ihr bekommt dort Sachen, die ihr sonst suchen und mit viel Aufwand besorgen müsst. Dazu gehören auch viele Trend-Produkte aus Asien.

Ich habe mich bei meiner ersten Bestellung auf vier Produkte beschränkt, die sehr günstig im Angebot waren:

Das Geniale ist, dass Joybuy die Produkte tatsächlich auf Lager hat in Europa. Die Buldak-Nudeln kamen aus einem Lager in Düsseldorf, die Oreo-Kekse und das Smartphone-Zubehör aus Posen in Polen. Und die Versanddauer? Die beiden Pakete kamen am nächsten Tag per DHL Express.

Hätte ich die gleichen Produkte zu ähnlichen Preisen bei AliExpress bestellt, müsste ich mehrere Wochen warten. Da sehe ich bei Joybuy einen riesigen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Die Lager des Händlers müssen gigantisch sein.

Die Versandkosten halten sich mit 3,99 Euro bei unter 29 Euro in Grenzen. Ab 29 Euro ist der Versand kostenlos. Ihr bestellt auch direkt bei Joybuy und nicht wie bei AliExpress oder Temu bei Unterhändlern. Das sehe ich auch als großen Vorteil.

Was mir bei meiner Bestellung aufgefallen ist

Es gibt einige Dinge, die ich erwähnen möchte:

Joybuy hieß vorher Ochama und ein Paket kam noch in einem Karton mit altem Namen.

Das Haltbarkeitsdatum ist gut. Die Lebensmittel sind noch mindestens 6 Monate verzehrbar. Hier werden also keine Reste abgestoßen.

Die Elektronik besitzt alle wichtigen Kennzeichnungen für Europa, also beispielsweise das CE-Label. Sie sind in Europa also ohne Bedenken nutzbar.

Natürlich können die attraktiven Preise von Joybuy, die günstigen Blitzangebote für verschiedene Produkte und der schnelle Versand nach Deutschland nur ein Teil einer großen Aktion sein, um Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Außerdem weiß ich noch nicht, was passiert, wenn man mal Probleme hat und etwas zurückschicken will. Joybuy verspricht eine kostenlose 30-tägige Rückgabefrist.

Ich denke, dass Joybuy hier einen richtig starken Start hinlegt und mit der Übernahme von MediaMarkt und Saturn zu einem richtig großen Player aufsteigen kann. Das war sicher nicht meine letzte Bestellung dort.