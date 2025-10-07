Ich hatte noch nie eine bessere Powerbank – und Amazon hat sie gerade im Angebot

Wenn ihr euch eine echte Luxus-Powerbank mit viel Leistung, integriertem Display und riesiger Kapazität gönnen wollt, dann solltet ihr euch dieses Modell von Anker anschauen. Ich war damit auf Reisen.
Ankers bisher beste Powerbank im Angebot
Ich habe in meinem Leben schon viele Powerbanks gehabt. Oft haben sie mehr Leistung und Kapazität versprochen als am Ende wirklich gehalten wurde. Die Anker Laptop Powerbank hat mir gezeigt, dass es auch anders geht. Viel Leistung, clevere Features und eine hohe Kapazität haben zwar ihren Preis, die Investition lohnt sich aber. Aktuell bekommt ihr das Modell mit 25.000 mAh für nur 74,99 Euro (bei Amazon und Anker anschauen).
Vor- und Nachteile der Anker-Powerbank
- Ihr bekommt sehr viel Leistung, eine hohe Kapazität und könnt viele Geräte gleichzeitig anschließen.
- Es sind direkt zwei USB-C-Kabel integriert, sodass ihr eure Kabel nie vergessen könnt.
- Die Powerbank ist durch die hohe Kapazität relativ schwer. Dafür kann das eine Kabel als Schlaufe für den Transport genutzt werden.
Mit der Anker-Powerbank auf Reisen
Ich konnte genau diese Anker-Powerbank auf Reisen nutzen und bin wirklich begeistert. Geladen habe ich damit nicht nur mein Smartphone und die Switch 2, sondern auch mein MacBook Air. Ihr bekommt maximal 100 Watt aus einem USB-C-Anschluss heraus. Bei Nutzung von zwei Geräten bis zu 165 Watt insgesamt. Bei mir waren die Geräte oft nicht einmal fähig die maximale Ladeleistung abzurufen, die damit möglich wäre.
Anker hat in der Laptop Powerbank ein Display integriert, über das ihr die Ladegeschwindigkeit direkt am Gerät ablesen könnt. So wisst ihr genau, wie schnell die einzelnen Geräte am jeweiligen Anschluss geladen werden.
Über einen Knopf an der Seite könnt ihr durch die verschiedenen Seiten wechseln. Dort wird beispielsweise auch die Gesundheit des Akkus angezeigt und wie oft dieser schon geladen wurde.
Mein Highlight sind aber die zwei integrierten USB-C-Kabel. Damit ist es unmöglich, dass ihr vergesst, euer Kabel einzupacken. Wollt ihr ältere Geräte anschließen, ist an der Seite auch ein USB-A-Port vorhanden. Da bei mir alles mit USB-C-Anschluss läuft, habe ich den bisher nicht genutzt.
Fazit: Der Preis für die Laptop Powerbank von Anker ist zwar hoch, am Ende aber durch die vielen tollen Features und die hohe Leistung absolut wert. Ich persönlich hatte dabei bisher nur günstige Modelle, die mich immer enttäuscht haben. Wollt ihr ein echtes Luxus-Modell, dann seid ihr hier genau richtig.
Nicht nur ich bin begeistert. Bei Amazon erhält die Powerbank von Anker trotz des hohen Preises bei fast 2.000 Bewertungen fast die volle Punktzahl von 4,7 von 5 Sternen (bei Amazon anschauen).
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.