„Ich kriege körperliche Schmerzen, wenn ich Jugendliche beim Umgang mit Computern sehe“

Reddit-Nutzer kriegt die Krise.

Junge Leute kennen sich mit Technik aus – oder? Reddit-Nutzer EvilSheepOfDoom kann das nicht bestätigen. Er unterrichtet Jugendliche und die haben oft keine Ahnung, was sie mit einem Computer anfangen sollen.

Jugendliche scheitern am Rechtscklick

In seinem Post mit über 2.800 Upvotes beklagt er, dass es an grundlegenden Skills mangelt. Die jungen Menschen wüssten nicht, wie Ordnerstrukturen funktionieren oder, dass man Dateien überhaupt benennen kann.

Viele würden, wenn überhaupt, nur mit den Zeigefingern auf der Tastatur tippen können und für die Großschreibung jedes Mal die Feststelltaste drücken. Selbst Kopieren und Einfügen sei zu viel verlangt, von Tastenkürzeln ganz zu schweigen. Selbst am Rechtsklick würden manche Jugendliche scheitern.

EvilSheepOfDoom schließt damit ab, dass Generationen, die nicht in den 90ern und 00ern auf die Welt gekommen sind, „völlig am Arsch sind“.

Reddit-Nutzer betrauern verlorene Computer-Skills

Andere Reddit-Nutzer erklären sich die fehlenden Computer-Skills damit, dass viele Familien gar keine Computer mehr daheim haben. Spracheingabe, Autovervollständigung und Touchscreens sind das neue Normal.

Nutzer Comfortable_Eye3059 schreibt, dass Smartphones inzwischen viele Aufgaben von Computern übernehmen. Selbst Gaming sei inzwischen „idiotensicher“ und man müsse sich für den Multiplayer nicht mehr mit Netzwerktechnik auseinandersetzen.

Wie sieht die Zukunft aus?

Die Zukunft könnte den jungen Leuten recht geben. Traditionelle Computer-Skills werden immer irrelevanter. Microsoft will sich langfristig sogar komplett vom Mausklicken und Tippen entfernen. Stattdessen sollt ihr mit eurem Computer sprechen können und die KI hört zu.

Schon in ein paar Jahren sind also womöglich ganz andere Fähigkeiten wichtig – wie ihr ChatGPT dazu bringt, eure Fragen richtig zu beantworten etwa. Zumindest Microsofts Plan der allsehenden Windows-KI klingt allerdings auch wie ein Datenschutz-Albtraum.