Ich liebe meine Pixel Buds Pro 2 – und jetzt macht Google sie sogar noch besser

Die Pixel Buds Pro 2 lernen ein paar neue Tricks – danke Google!

Google hat den Pixel Buds Pro 2 (Test) ein frisches Software-Update spendiert. Mit der neuen Firmware-Version 4.467 bekommen die In-Ears die Features, die bereits beim September-Pixel-Drop angekündigt waren: Adaptive Audio, Gestensteuerung per Kopfbewegungen und Verbesserung bei Gemini Live.

Neue Funktionen für die Pixel Buds 2 Pro

Besonders spannend ist das neue Adaptive Audio. Die Funktion passt die Lautstärke und die Geräuschunterdrückung automatisch an die Umgebung an – laute Straßengeräusche oder das Brummen in der Bahn werden reduziert, ohne dass ihr selbst nachjustieren müsst. Ein plötzliches Martinshorn oder eine kreischende Straßenbahn brettern euch nicht mehr ungebremst ins Trommelfell, sondern werden abgefedert.

Neben dem besseren Klangschutz bringt das Update eine praktische Neuerung für den Alltag: Kopfgesten. Ein leichtes Nicken nimmt Anrufe an oder beantwortet Nachrichten, ein Kopfschütteln lehnt sie ab. Für Leute, die während des Musikhörens viel mit dem Kopf wackeln, könnte das jedoch zum Problem werden. Wahrschienlich lässt sich das Feature auch wahlweise ausschalten.

Außerdem verbessert Google die Verständlichkeit von Gemini Live in lauten Umgebungen – Hintergrundgeräusche werden stärker gefiltert, eure Stimme bleibt im Fokus. Der KI-Assistent sollte euch nach der Aktualisierung also zuverlässiger verstehen.

Google rollt Update schrittweise aus

Der Rollout geht Schritt für Schritt über die Bühne. Automatisch laden sich die neuen Funktionen, wenn die Buds im aufgeladenen Case stecken und mit einem Pixel- oder Android-Smartphone verbunden sind.

Alternativ könnt ihr im „Pixel-Buds-App-Menü“ den Punkt „Weitere Einstellungen → Firmware-Update“ aufrufen und schauen, ob ihr die Aktualisierung schon manuell anstoßen könnt. Auch über die Web-App mypixelbuds.google.com lässt sich das Update ziehen, wenn ihr eure Kopfhörer mit eurem Laptop oder PC verbunden habt (Quelle: Google).

Ich freue mich schon auf das Update Meine Pixel Buds Pro 2 sind schon ohne das Update starke Begleiter: Sie sitzen bequem, liefern einen ausgewogenen Klang und glänzen mit hervorragender Geräuschunterdrückung. Vor allem auf die Integration von Adaptive Audio kann ich kaum noch warten. Im Alltag kommt es des Öfteren vor, dass ich je nach Umgebungslärm zwischen den einzelnen Noise-Cancelling-Stufen wechsle und die Lautstärke anpasse. Dass meine Kopfhörer mir diese lästige Arbeit in Zukunft abnehmen, freut mich wirklich. Schade, dass mir das Update bislang noch nicht angeboten wird. Hoffentlich geht der Update-Rollout fix über die Bühne. Robert Kohlick

