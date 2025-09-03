IFA-Highlights von Samsung bei MediaMarkt: Riesige Fernseher, Premium-Handys & mehr reduziert

Während der Aktion "Samsung IFA Highlights" bei MediaMarkt bekommt ihr jede Menge Samsung-Produkte, wie Smartphones, Tablets und Smart-TVs, zu stark reduzierten Preisen. Wir fassen die besten Angebote zusammen.

Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin werden jedes Jahr Neuheiten aus der Technikwelt vorgestellt. Aus diesem Anlass hat MediaMarkt mit den "Samsung IFA Highlights" eine Aktion gestartet, während der ihr viele Top-Produkte des südkoreanischen Herstellers zu besonders günstigen Preisen erstehen könnt (Aktion bei MediaMarkt ansehen).

Allzu viel Zeit lassen solltet ihr euch beim Stöbern allerdings nicht, denn die Aktion läuft nur bis zum 09.09.2025. Unsere Favoriten unter den "Samsung IFA Highlights" haben wir im Folgenden für euch zusammengestellt.

Samsung-Aktion bei MediaMarkt: Das sind unsere Favoriten

Das High-End-Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 5G mit 512 GB Speicher und Dual-SIM-Feature bekommt ihr während der Aktion für nur 1.099 Euro statt 1.569 Euro UVP.

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, 512 GB Statt 1.569 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 12:52 Uhr

Der Samsung-GU98DU9079U-LED-TV mit 98 Zoll Bilddiagonale, UHD-4K-Auflösung und Tizen als Betriebssystem ist für nur 1.799 Euro statt 4.299 Euro UVP erhältlich.

Samsung GU98DU9079U LED-TV, 98 Zoll Statt 4.299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 12:57 Uhr

Für das WiFi-Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE+ mit 13,1 Zoll Bilddiagonale und 128 GB Speicher zahlt ihr für den Zeitraum der Aktion nur 499 Euro statt 749 Euro UVP.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Tablet Statt 749 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 13:00 Uhr

Das Laptop Samsung Galaxy Book 4 mit 15,6 Zoll Bilddiagonale, Intel-Core-3- 100U-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, Intel-Core-Onboard-Graphics und Windows 11 Home als Betriebssystem kostet euch nur 479 Euro statt 799 Euro UVP.

Samsung Galaxy Book4, 15,6 Zoll Statt 799 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 13:03 Uhr

Die Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic mit 46 mm Durchmesser und PU / Kautschuk als Armbandmaterial ist während der Aktion für nur 469 Euro statt 529 Euro UVP erhältlich.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic, 46 mm Statt 529 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 13:20 Uhr

Weitere Samsung-IFA-Highlights bei MediaMarkt

Während der "Samsung IFA Highlights"-Aktion gibt es noch jede Menge andere Samsung-Produkte zu günstigen Preisen zu kaufen. Um euch einen Überblick zu verschaffen, besucht ihr am besten die Übersichtsseite der Aktion bei MediaMarkt.