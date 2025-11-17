Ihr nennt euch Zocker? Nur echte Gaming-Nerds erkennen diese Spiele an ihren Explosionen

Explosionen gehören zu Videospielen wie Pilze zu Mario. Aber erkennt ihr Battlefield, Just Cause oder Fallout nur an ihren spektakulären Feuerbällen? Zeit für das ultimative Boom-Quiz!

Michael Bay lässt grüßen

Was der Meister der Kintopp-Explosionen kann, können Videospiele schon lange! Ob riesige Detonationen, magische Feuerbälle oder ganze Gebäude, die in die Luft fliegen: In Games darf es gerne ordentlich krachen. Und das Beste: Niemand kommt zu Schaden und wir können dem Spektakel völlig gefahrlos zusehen. Pure Zerstörungsfreude ohne schlechtes Gewissen!

Bomben in Call of Duty, brennende Autos in GTA, magische Infernos in Fantasy-RPGs oder die ikonischen Fässer in Doom – jedes Spiel hat seinen eigenen explosiven Fingerabdruck. Manche Entwickler lieben realistische Physik-Explosionen, andere setzen auf übertriebene Cartoon-Feuerbälle. Egal ob Granate, C4, Zauber oder spontane Selbstentzündung: Hauptsache, es macht ordentlich BAMM!

Details, die den Unterschied machen

Echte Gaming-Profis erkennen ihr Lieblingsspiel auch ohne HUD oder Charaktere, sondern nur am Feuerball! Die Partikeleffekte, Rauchentwicklung, Lichtreflexionen und Sound-Design sind oft so charakteristisch wie ein Fingerabdruck. Moderne Engines wie Frostbite oder Unreal liefern atemberaubende Explosions-Physik. Doch auch Retro-Pixel-Explosionen haben ihren ganz eigenen Charme und Wiedererkennungswert.

Zündet das Quiz!

Jetzt wird’s heiß: Wir zeigen euch spektakuläre Explosionen aus bekannten und weniger bekannten Videospielen. Eure Mission: Erkennt das Spiel nur anhand der Detonation! Von Action-Blockbustern bis Indie-Perlen ist alles dabei. Beweist euer Experten-Wissen und teilt euer Ergebnis mit euren Freunden. Wer ist der wahre Explosions-Experte in eurem Squad?