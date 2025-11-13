„Ihr Paket überschreitet das zulässige Gewicht“: Bei dieser Nachricht solltet ihr sofort handeln

Diese DHL-Nachricht sieht echt aus – doch sie ist eine teure Falle.

DHL informiert angeblich: Sendung zu schwer

Aktuell rollt eine massive Betrugswelle über Deutschland, die es auf Kunden von DHL und der Deutschen Post abgesehen hat. Per E-Mail und SMS versenden Kriminelle Nachrichten, die auf den ersten Blick echt wirken und über angebliche Probleme bei einer Paketzustellung informieren. Dabei wird darauf hingewiesen, dass ein angebliches Paket das „zulässige Gewicht“ überschreitet. Um die Sendung zu erhalten, soll man einen Zusatzbetrag zahlen. Dafür wird ein Link in der E-Mail bereitgestellt. Die Links in diesen Fake-Nachrichten führen jedoch auf gefälschte Webseiten, die dem offiziellen DHL-Auftritt täuschend ähnlich sehen.

Die Fake-Mails sehen täuschend echt aus. (© Screenshot GIGA)

Wie funktioniert der Betrug?

Die Gefahr ist hier gleich doppelt groß: Gebt ihr dort eure persönlichen Daten und Bankverbindungen ein, landen diese direkt bei den Betrügern. Diese können damit eure Konten plündern oder eure Identität für weitere Straftaten missbrauchen. In anderen Fällen aktiviert die Zahlung eines kleinen Betrags – zum Beispiel zwei Euro – unbemerkt ein teures Abonnement, das monatlich mit über 70 Euro zu Buche schlagen kann.

So schützt ihr euch vor der Abzocke

Verbraucherzentralen und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnen davor, dass diese Phishing-Versuche immer professioneller werden. Achtet dennoch auf typische Warnsignale. Dazu gehören:

eine unpersönliche Anrede wie „Sehr geehrter Kunde“,

Grammatik- und Rechtschreibfehler,

die Erzeugung von dringendem Handlungsbedarf.

Prüft außerdem immer die Absenderadresse – offizielle Mitteilungen von DHL enden ausschließlich auf @dhl.com oder @dhl.de.

DHL sendet grundsätzlich keine E-Mails, bei denen man zu Zahlungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten aufgefordert wird. Sendungen, die die Gewichtsgrenze überschreiten, gehen normalerweise an den Absender zurück.

Die wichtigste Schutzmaßnahme ist, niemals auf Links oder Buttons in unaufgefordert zugesandten Nachrichten zu klicken. Wenn ihr tatsächlich ein Paket erwartet und unsicher seid, prüft den Sendungsstatus ausschließlich über die offizielle Webseite dhl.de oder die „Post & DHL“-App. Gebt dazu die Sendungsnummer manuell ein. Verdächtige E-Mails könnt ihr zur Überprüfung auch direkt an die E-Mail-Adresse phishing@dhl.com weiterleiten.

Auf Fake-Mail von DHL hereingefallen?

Solltet ihr bereits auf einen Link geklickt und Daten eingegeben haben, handelt sofort. Kontaktiert umgehend eure Bank, um die betroffenen Karten und gegebenenfalls das Online-Banking sperren zu lassen. Ändert außerdem die Passwörter für wichtige Online-Dienste und erstattet Anzeige bei der Polizei. Das hilft nicht nur bei der Aufklärung, sondern dient auch als wichtiger Nachweis für Banken oder Versicherungen.

Fake-Mails von DHL Mittlerweile gehen bei mir so viele Fake-E-Mails von DHL ein, dass ich echte Nachrichten kaum noch wahrnehme. In der „Post & DHL“-App finde ich aber normalerweise alle Informationen zu Sendungen, die ich auch tatsächlich erwarte. Alles andere wird ignoriert und gelöscht. Martin Maciej

