Ikea-Kunden schauen in die Röhre: Topseller fliegt ausgerechnet vor Weihnachten raus

Ikea lässt eine beliebte Tradition fallen.

Viele haben sich schon darauf gefreut, nun kommt die Enttäuschung. Seit Jahren fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit, ist für den Adventskalender von Ikea 2025 Schluss, zumindest in Deutschland. Ikea-Fans in anderen Ländern dürfen sich aber freuen.

Ikea: Kein Adventskalender in Deutschland

Auf das Ende für den Adventskalender weist Ikea in einem Hinweis auf der offiziellen Website hin. Dort ist unter der Überschrift „Zeit für etwas Neues!“ zu lesen, dass die bekannten Schoko-Adventskalender nicht mehr verfügbar sind. Stattdessen verweist das Unternehmen auf andere Produkte für die Weihnachtszeit (Quelle: Ikea).

In sozialen Netzwerken zeigen sich viele Fans enttäuscht. Bei Instagram versucht Ikea, mit einem Erdmännchen-Foto für gute Laune zu sorgen. Doch die Strategie geht nicht auf. Unter dem Beitrag häufen sich kritische Kommentare: „Warum fällt das ausgerechnet dieses Jahr weg?“, oder „Seit zehn Jahren Tradition – und jetzt einfach gestrichen?“, schreiben Nutzer. Die Entscheidung sorgt für Unverständnis, manche prognostizieren sogar Umsatzverluste.

Ikea-Adventskalender in anderen Ländern

Während Ikea Deutschland das Produkt gestrichen hat, bleibt es in mehreren europäischen Märkten im Sortiment. In Österreich, den Niederlanden, Belgien und Polen ist der Kalender weiterhin verfügbar (Quelle: Familie). Wer unbedingt einen haben will, muss also ins Ausland ausweichen oder Glück bei der Online-Bestellung haben.

Beliebt ist der Kalender nicht nur wegen der Schokolade. Besonders die beiden inkludierten Ikea-Gutscheine mit jeweils mindestens 5 Euro sorgen regelmäßig für Nachfrage. In seltenen Fällen ist der Wert sogar deutlich höher, bis zu 1.000 Euro sind möglich. Viele Kunden schätzen das Format als Geschenk oder einfach nur als kleines Highlight für die Adventszeit. Ihnen hat Ikea mit diesem Schritt die Vorfreude nun ganz klar getrübt – und das noch bevor überhaupt Halloween gefeiert wurde.