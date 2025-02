Ikea und Aldi machen gemeinsame Sache – zur Freude der Kunden

Ikea und Aldi weiten ihre Zusammenarbeit in der Schweiz aus. Kunden können ihre Ikea-Bestellung künftig auch an mobilen Abholstationen auf Aldi-Parkplätzen abholen. Nach einem Pilotprojekt wird das Angebot nun auf mehrere Standorte ausgeweitet.

Ikea: Mobile Abholstationen auf Aldi-Parkplätzen

Seit Februar 2024 testet Ikea im schweizerischen Winterthur eine neue Möglichkeit der Selbstabholung. Kunden bestellen online und holen ihre Ware an einer mobilen Abholstation auf dem Parkplatz einer Aldi-Filiale ab. Der Service kommt gut an: Über 1.700 Kunden haben das Angebot bereits genutzt, sagt Ikea. Aufgrund der positiven Resonanz wird das Konzept nun auf andere Regionen in der Schweiz ausgeweitet.

Seit Februar sind bereits Standorte in Sevelen, Frauenfeld und Quartino hinzugekommen. Bis Ende Mai folgen weitere Abholstationen in Aesch, Honau, Bulle und Giubiasco. Dort können die Kunden an festgelegten Tagen (Montag, Dienstag und Donnerstag) ihre Bestellungen abholen. Ob das Konzept auch in anderen Ländern wie Deutschland eingeführt wird, ist nicht bekannt.

„Mit den neuen mobilen Abholstationen bieten wir unseren Kunden eine praktische und zeitsparende Lösung für den Alltag“, sagt Jérôme Meyer von Aldi Schweiz. Zudem ließen sich Autofahrten reduzieren, da die Kunden nicht sowohl zu Ikea als auch zu Aldi fahren müssten.

Ab Mai sollen die Lieferungen von Ikea-Artikeln zu den Abholstationen zudem ausschließlich mit Elektrofahrzeugen erfolgen. Bis 2030 will Ikea die Treibhausgasemissionen durch Kundenfahrten um 40 Prozent reduzieren (Quelle: Ikea).

Ikea-Abholung bei Aldi kostet 10,60 Euro

Die Nutzung der mobilen Abholstationen kostet 9,95 Schweizer Franken, umgerechnet 10,60 Euro. Mitglieder von Ikea Family können den Service ab einem Bestellwert von 50 Schweizer Franken (53,25 Euro) kostenlos nutzen.

