Ikea verschenkt süßes Bett und belohnt euch mit Gutschein, wenn ihr euer Smartphone schlafen legt

Euer Handy bekommt jetzt endlich, was es verdient – ein eigenes Bett und eine gute Nacht.

Ikea hat mal wieder eine ungewöhnliche Idee für besseren Schlaf – und ein cleveres Marketingexperiment gleich mitgeliefert. In den Vereinigten Arabischen Emiraten verschenkt das Möbelhaus aktuell ein Miniaturbett für Smartphones, das nicht nur als witzige Deko durchgeht, sondern mit einem handfesten Anreiz kommt: Wer sein Handy schlafen legt, wird mit einem Gutschein belohnt.

Ikea belohnt Nutzung des Smartphone-Betts

Das kleine Bett gehört zur sogenannten „Phone Sleep Collection“. Herzstück des Gadgets ist ein NFC-Chip, über den Ikea erkennen kann, ob euer Smartphone tatsächlich über Nacht darin ruht. Wer das schafft, bekommt einen Gutschein im Wert von umgerechnet rund 24 Euro – also quasi eine Belohnung für Digital Detox. Die Idee dahinter: weniger Bildschirmzeit, mehr Schlaf und ein bewussterer Umgang mit Technik.

Allerdings gibt es das kleine Bett nicht einfach im Online-Shop. Ikea verschenkt es aktuell ausschließlich an Kundinnen und Kunden, die in einem Store in den Vereinigten Arabischen Emiraten für mindestens 175 Euro einkaufen. Ob die Aktion auch in anderen Ländern gestartet wird, ist bislang unklar (Quelle: notebookcheck).

Im Video könnt ihr euch die Promo dazu anschauen:

Smartphone-Bett ist eine lustige Idee von Ikea

Selbst ohne NFC-Bonus dürfte das Miniaturbett aber schnell zum Lieblingsstück auf dem Nachttisch werden. Die Mischung aus ironischem Designobjekt und Alltagshelfer trifft genau den Nerv einer Generation, die zwar müde vom Dauer-Scrollen ist, aber über sich selbst lachen kann.

Damit greift Ikea ein Thema auf, das in den letzten Jahren immer präsenter wurde: den bewussten Umgang mit Technologie. Während Apps und Betriebssysteme versuchen, uns mit Bildschirmzeit-Warnungen zur Ruhe zu bringen, geht Ikea einen verspielten Weg – und verpackt Achtsamkeit in Holz, Stoff und Humor.

Wir würden uns wünschen, dass die Aktion von Ikea auch in Deutschland startet. Schade finden wir nur, dass nicht das volle Potenzial ausgeschöpft wird. Eine kabellose Ladefunktion im Bett wäre sicher eine nette Erweiterung. Da werden Tüftler mit Sicherheit eine Lösung finden.