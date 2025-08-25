„Im DB-Störungs-Bingo gewonnen“: Auf dieser Fahrt mit der Deutschen Bahn geht schief, was schiefgehen kann

Ein echter Albtraum auf Gleisen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer häufig mit der Deutschen Bahn fährt, kennt sie irgendwann alle: Die Störmeldungen, die zusammen mit einem roten Ausrufezeichen ankündigen, dass ihr eure Pläne für den Rest des Tages besser aufgeben solltet. Reddit-Nutzer ElBabo069 hat allerdings besonders Pech. Auf seiner Reise im ICE nach Dortmund klappt gar nichts.

Anzeige

5 Störungen auf einer Fahrt mit dem ICE

Gleich fünf Störmeldungen zieren den Fahrtverlauf im DB-Navigator. Ein Stellwerk ist kaputt, eine Weiche wird repariert, Personal fehlt und dann haben sich auch noch Personen und Gegenstände auf die Strecke verirrt.

Bei so vielen Pannen ist es eigentlich ein Wunder, dass der Zug auf seiner Fahrt von Nürnberg nach Köln nur zwei Stunden Verspätung hatte. Reddit-Nutzer ElBabo069 hält treffend fest, dass er wohl das „DB-Störungs-Bingo“ gewonnen hat (Quelle: Reddit):

Anzeige

So viel kann mit der DB schiefgehen

Die Reddit-Nutzer in den Kommentaren zeigen sich von der Anzahl der Störungen während einer einzigen Zugfahrt geschockt – fast genauso sehr, wie vom Akkustand von nur 3 Prozent auf dem Screenshot.

Allerdings fehlen laut den Bahn-Mitleidenden auch noch einige Meldungen, um die Sammlung wirklich komplett zu machen. Es könnte noch eine Tür nicht richtig zugehen, ein medizinischer Notfall ausgerufen werden oder die Polizei im Zug oder am Bahnhof im Einsatz sein. Auch ein Klassiker: Verzögerungen im Betriebsablauf.

Das Gute an der Deutschen Bahn ist, dass es immer noch schlimmer kommen könnte. Fairerweise ist die DB in diesem Fall nicht alleine verantwortlich. „Unbefugte Personen auf dem Gleis“ gehört wohl zu den frustrierendsten Meldungen, bei denen ich selbst schon häufiger den restlichen Glauben an die Menschheit verloren habe – vor allem, wenn ich selbst im verspäteten Zug sitze.