Image Playground: Was kann die neue KI-App von Apple?

Neue Spielwiese für Kreative: Apple bringt mit „Image Playground“ KI-Bildfunktionen nach Deutschland. Wofür ist die App geeignet?
Neue KI-Tools für iPhone & Co.: Apple startet in der EU durch
Apple hat Ende März seine Apps für Künstliche Intelligenz endlich auch in der Europäischen Union veröffentlicht, nachdem andere Regionen weltweit schon vorher Zugang hatten. Damit wird nun auch Deutsch als Gerätesprache unterstützt. Neben Textverarbeitungsfunktionen ist unter anderem die App „Image Playground“ Teil von Apples KI-Paket.
Apple Intelligence ist für alle iPhones ab iPhone 15 Pro und für iPads und Macs mit mindestens M1-Chip verfügbar. „Image Playground“ ist jedoch nur für iPhone und iPad vorgesehen.
In diesem Video stellen wir euch die Möglichkeiten vor, die Apple Intelligence bietet:
Bildgestaltung mit Apple: Was „Image Playground“ alles kann
Die App soll es Nutzern ermöglichen, innerhalb von wenigen Sekunden Bilder zu erstellen. Dafür müsst ihr Ideen, Beschreibungen und mögliche Fotos, beispielsweise von Personen, in der App einfügen. Bis zu sechs verschiedene Elemente können dabei kombiniert werden. Nutzer können auswählen zwischen den Stilen Animation, Illustration und Skizze.
Wenn das entstandene Foto überzeugt, kann es bearbeitet und durch weitere Wünsche und Ideen ergänzt werden. Die Fotos können ganz einfach auf dem iPhone oder iPad gespeichert werden und dann mit Freunden geteilt werden.
Nur 2,6 von 5 Sternen: Was Nutzer kritisieren
Im Gegensatz zu anderen vorhandenen KI-Bildgeneratoren bietet „Image Playground“ keine Möglichkeit, wirklich realistisch wirkende Bilder zu erstellen. Die drei Stile sind unterscheidbar, nichts aber davon wirkt ansatzweise realistisch. Es hat mehr einen verspielten Charakter.
Kritisiert wird im AppStore auch der sehr hohe Akkuverbrauch. Manche Nutzer berichteten, dass nach wenigen Minuten Nutzung fast 20 Prozent der Akkuladung verbraucht war. Außerdem werden Abstürze, Überhitzungen des Telefons und wenig brauchbare Ergebnisse kritisiert. Insgesamt wird die App im AppStore mit 2,6 Sternen schlecht bewertet.