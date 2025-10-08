In 10 Sekunden beim Empfänger: DKB bringt das PayPal-Gefühl aufs Girokonto

Bei vielen Banken kann man eine „Echtzeitüberweisung“ durchführen. Dabei wird das Geld bei einer Online-Überweisung ähnlich wie bei PayPal direkt auf ein anderes Konto übertragen. Kunden der DKB (Deutsche Kreditbank AG) musste sich lange gedulden, inzwischen kann man aber auch dort Überweisungen in Echtzeit senden.

Update: Ab der zweiten Jahreshälfte wird die Echtzeit-Überweisung aufgrund eines neuen EU-Gesetzes für Banken Pflicht (Quelle: Morgenpost). Bei der DKB könnt ihr dann wie bei allen anderen Banken mit Sitz in der EU spätestens eigene Echtzeitüberweisungen durchführen. Bei der DKB geht das seit dem 7. Oktober. Zusätzliche Kosten und Gebühren dürfen dafür nicht anfallen.

Echtzeitüberweisung bei DKB: Kosten und Infos

„Instant Payments“ werden anders als gewöhnliche Überweisungen auch an Wochenenden und Feiertagen gebucht. Einige Banken berechneten für diesen Service eine Extra-Gebühr. Bei der DKB steht der Service seit dem 7. Oktober zur Verfügung. Entsprechende Überweisungen können sowohl im Online-Banking im Browser als auch in der App durchgeführt werden. Dafür muss die Funktion lediglich per Regler im Überweisungsformular aktiviert werden. Das geht sowohl bei Einzel- und terminierten Überweisungen sowie bei Daueraufträgen. Die Überprüfung des Empfängernamens gilt auch hier.

So funktioniert die schnelle Überweisung

Bei der Echtzeitüberweisung geht das Geld innerhalb von 10 Sekunden auf dem Empfängerkonto ein. Das gilt jedoch nur für Konten innerhalb des europäischen Zahlungsraums SEPA.

Daneben gibt es die „Eilüberweisung“ bei der DKB (mehr dazu beim Anbieter). Für eine Buchung am selben Tag muss bis spätestens 11 Uhr ein Auftrag bei der Bank eingehen. Das geht entweder per Fax unter der Nummer 030 – 120 300 01 oder per Upload auf dieser Seite: dkb.de/mein-upload. Der Antrag kann formlos erfolgen, es werden aber bestimmte Angaben benötigt:

Eigene IBAN

IBAN und gegebenenfalls auch BIC des Empfängers

Name des Empfängers

Überweisungsbetrag

Verwendungszweck

Für diesen Service fallen Gebühren an. Laut der Preisübersicht liegen die Kosten bei 15 Euro pro Auftrag. Für die Echtzeitüberweisung werden keine Gebühren anfallen.

