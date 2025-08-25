In Google Maps steckt eine praktische Funktion, mit der jeder Autofahrer Geld sparen und Punkte verhindern kann

Google Maps ist mehr als nur eine Navigations-App. Mit vielen nützlichen Features auf dem Smartphone hilft sie euch sicher und informiert ans Ziel zu kommen. Eine davon ist die Google Maps Geschwindigkeitsbegrenzung. Lest hier, wie ihr die Funktion aktiviert und was es zu beachten gibt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Tempolimit in Google Maps aktivieren und nutzen

Die Anzeige für die Geschwindigkeitsbegrenzung ist für Android und iOS verfügbar. So aktiviert ihr die Funktion in wenigen Schritten:

Öffnet Google Maps auf eurem Smartphone. Tippt auf euer Profilbild oben rechts. Öffnet dann die Einstellungen und tippt auf Navigationseinstellungen Unter „Optionen für Kraftfahrzeuge“ aktiviert ihr die Option „Höchstgeschwindigkeit“

Anzeige

Die Tempolimit-Anzeige funktioniert über eine Künstliche Intelligenz, die Verkehrsschilder aus Street View-Bildern erkennt und analysiert. Seit 2024 warnt euch Google Maps zusätzlich farblich vor Überschreitungen – die Anzeige wechselt die Farbe, wenn ihr zu schnell fahrt. Obwohl die Erkennung sehr zuverlässig funktioniert, solltet ihr euch immer an den Verkehrsschildern vor Ort orientieren.

Die Funktion steht sowohl in Android Auto als auch mit Einschränkungen in Apple CarPlay zur Verfügung.

Zusätzliche Funktionen in Google Maps

Neben der Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es noch mehr praktische Features für Autofahrer:

Verkehrsinfos in Echtzeit: Bleibt immer auf dem neuesten Stand und umfahrt ganz einfach Staus.

Bleibt immer auf dem neuesten Stand und umfahrt ganz einfach Staus. Alternative Routen : Google Maps schlägt euch schnellere und kürzere Strecken vor.

: Google Maps schlägt euch schnellere und kürzere Strecken vor. Tankstellen finden: Zeigt euch Tankstellen in der Nähe an

Zeigt euch Tankstellen in der Nähe an E-Auto-Ladestationen : Findet Ladestationen mit Verfügbarkeit und Ladeleistung.

: Findet Ladestationen mit Verfügbarkeit und Ladeleistung. Offline-Navigation : Ladet Karten herunter und navigiert auch ohne Internetverbindung.

: Ladet Karten herunter und navigiert auch ohne Internetverbindung. Parkplätze: Findet freie Parkplätze in der Nähe eures Ziels.

Anzeige

Alternative zu Google Maps

Falls ihr Google Maps nicht nutzen wollt oder könnt, bieten auch diese Apps eine Tempolimit-Anzeige.

Waze : Die App setzt auf die Community. Nutzer melden Blitzer, Staus und Tempolimits in Echtzeit. Der Nachteil: Ohne Internetverbindung funktioniert nichts.

: Die App setzt auf die Community. Nutzer melden Blitzer, Staus und Tempolimits in Echtzeit. Der Nachteil: Ohne Internetverbindung funktioniert nichts. Sygic : Punktet mit Offline-Navigation und einem praktischen Head-up-Display, das Navigationshinweise auf die Windschutzscheibe projiziert. Kostenpflichtig, aber sehr präzise.

: Punktet mit Offline-Navigation und einem praktischen Head-up-Display, das Navigationshinweise auf die Windschutzscheibe projiziert. Kostenpflichtig, aber sehr präzise. TomTom GO: Gilt als besonders zuverlässig bei Verkehrsinfos und Tempolimit-Erkennung. Kostenpflichtig mit Offline-Karten.

Für Android-Nutzer gibt es mit Velociraptor eine kostenlose Alternative: Die App blendet Tempolimits über andere Navigations-Apps ein. Ihr müsst dafür Overlay- und Bedienungshilfen-Berechtigungen erteilen. Allerdings arbeitet Velociraptor oft verzögert und erkennt keine temporären Limits in Baustellen.