In Outlook E-Mails zeitversetzt senden: So klappt es

Ihr wollt in Outlook eine E-Mail schreiben, aber erst zeitversetzt versenden? Hier erfahrt ihr, wie ihr eure Nachricht richtig timen könnt.
So versendet ihr E-Mails in Outlook zeitversetzt
Verschickt ihr eine geschäftliche E-Mail, ist es manchmal wichtig, dass diese an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Zeit beim Empfänger ankommt. In Outlook gibt es eine praktische Funktion, mit der ihr E-Mail zeitversetzt abschickt.
Nutzt ihr eine neuere Version von Outlook, beispielsweise Office 2019 oder 2021, geht ihr so vor:
- Loggt euch in Outlook ein und bereitet die E-Mail wie gewohnt vor: Schreibt den Text und tragt den oder die Empfänger in das vorgesehene Feld ein.
- Klickt dann oben im Menü auf „Optionen“.
- Im Bereich „Weitere Optionen“ findet ihr den Button „Übermittlung verzögern“.
- Klickt ihr darauf, öffnet sich ein Fenster. Setzt bei den Übermittlungsoptionen einen Haken beim Punkt „Übermittlung verzögern bis“. Gebt hier das Datum und die genaue Uhrzeit ein, wann die E-Mail versendet werden soll.
- Geht auf „Schließen“ und sendet die E-Mail dann ab. Sie verbleibt bis zum angegebenen Zeitpunkt in eurem Postausgang und wird erst dann zeitversetzt abgeschickt.
Zeitversetzte E-Mail in Outlook früher absenden
Habt ihr es euch anders überlegt, könnt ihr die für einen späteren Zeitpunkt geplante E-Mail mit wenigen Klicks auch früher abschicken.
- Sucht die E-Mail in eurem Postausgang und öffnet sie, indem ihr darauf klickt.
- Geht dann wieder in die „Optionen“ und auf den Button „Übermittlung verfolgen“.
- Klickt in das Feld „Übermittlung verzögern bis“, um diese Option zu deaktivieren.
- Sobald ihr das Fenster schließt und in der E-Mail auf „Senden“ geht, wird diese abgeschickt.
So bleibt ihr flexibel, wenn ihr eine E-Mail für den späteren Versand vorbereiten wollt oder eine geplante Nachricht eher versenden müsst.