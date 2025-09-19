In Outlook E-Mails zeitversetzt senden: So klappt es

Ihr wollt in Outlook eine E-Mail schreiben, aber erst zeitversetzt versenden? Hier erfahrt ihr, wie ihr eure Nachricht richtig timen könnt.

So versendet ihr E-Mails in Outlook zeitversetzt

Verschickt ihr eine geschäftliche E-Mail, ist es manchmal wichtig, dass diese an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Zeit beim Empfänger ankommt. In Outlook gibt es eine praktische Funktion, mit der ihr E-Mail zeitversetzt abschickt.

Nutzt ihr eine neuere Version von Outlook, beispielsweise Office 2019 oder 2021, geht ihr so vor:

Loggt euch in Outlook ein und bereitet die E-Mail wie gewohnt vor: Schreibt den Text und tragt den oder die Empfänger in das vorgesehene Feld ein. Klickt dann oben im Menü auf „Optionen“. Im Bereich „Weitere Optionen“ findet ihr den Button „Übermittlung verzögern“. Klickt ihr darauf, öffnet sich ein Fenster. Setzt bei den Übermittlungsoptionen einen Haken beim Punkt „Übermittlung verzögern bis“. Gebt hier das Datum und die genaue Uhrzeit ein, wann die E-Mail versendet werden soll. Geht auf „Schließen“ und sendet die E-Mail dann ab. Sie verbleibt bis zum angegebenen Zeitpunkt in eurem Postausgang und wird erst dann zeitversetzt abgeschickt.

Zeitversetzte E-Mail in Outlook früher absenden

Habt ihr es euch anders überlegt, könnt ihr die für einen späteren Zeitpunkt geplante E-Mail mit wenigen Klicks auch früher abschicken.

Sucht die E-Mail in eurem Postausgang und öffnet sie, indem ihr darauf klickt. Geht dann wieder in die „Optionen“ und auf den Button „Übermittlung verfolgen“. Klickt in das Feld „Übermittlung verzögern bis“, um diese Option zu deaktivieren. Sobald ihr das Fenster schließt und in der E-Mail auf „Senden“ geht, wird diese abgeschickt.

So bleibt ihr flexibel, wenn ihr eine E-Mail für den späteren Versand vorbereiten wollt oder eine geplante Nachricht eher versenden müsst.

