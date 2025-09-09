ING-Kunden erhalten längst überfällige Konto-Funktion – und das kostenlos

Endlich nur noch Sekunden statt Tage warten.

Die Direktbank ING hinkte bislang hinterher, jetzt zieht sie nach: Ab sofort können alle ING-Kunden kostenlose Echtzeitüberweisungen nutzen, nicht nur die mit einem bestimmten Konto. Freiwillig geht die Bank den Schritt aber nicht unbedingt.

ING: Echtzeitüberweisungen für alle Konten

Schon seit Anfang 2025 sind Banken im Euroraum verpflichtet, eingehende Echtzeitüberweisungen zu anzunehmen. Bei der ING bedeutete das bisher: Geldeingänge funktionierten sofort, ausgehende Überweisungen blieben jedoch weiter langsam. Nur Kunden des kostenpflichtigen Future-Kontos konnten das nützliche Feature bereits verwenden, alle anderen mussten warten.

Damit ist nun Schluss. In der ING-App lässt sich bei Überweisungen jetzt ein Haken setzen, der die Zahlung in Echtzeit ausführt. Innerhalb von höchstens zehn Sekunden landet das Geld auf dem Empfängerkonto, völlig unabhängig von Wochentag oder Uhrzeit. Das Limit liegt bei 10.000 Euro pro Tag.

Die Neuerung gilt für alle ING-Konten, im Browser ebenso wie in der App. Unter iOS wird bereits das Update mit Version 8.36.1 verteilt, Android dürfte in Kürze folgen (Quelle: ING im App Store).

Mit der Umstellung erfüllt die ING nicht nur die bald kommende gesetzliche Vorgabe, sondern macht eine Funktion verfügbar, die bei einigen Banken bereits eingeführt wurde. Kunden profitieren damit von einer Flexibilität, die im Alltag einen spürbaren Unterschied macht.

Auch führt die ING ab Oktober die gesetzlich vorgeschriebene Empfängerprüfung ein. Dabei wird der eingegebene Name mit der hinterlegten IBAN abgeglichen, bevor das Geld gesendet wird. Stimmt etwas nicht, gibt es eine Warnung. Diese Sicherheitsfunktion soll Kunden vor Fehlbuchungen und Betrug schützen.

Warum Echtzeitüberweisungen wichtig sind

Ob online oder offline, ob an Shops oder an Freunde: Das Geld landet über die Echtzeitüberweisung sofort beim Empfänger. Die EU schreibt zudem vor, dass für Instant Payments keine Zusatzgebühren verlangt werden dürfen. Damit kosten sie bei ING genauso viel wie eine normale SEPA-Überweisung – also nichts.