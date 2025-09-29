ING schenkt allen Kunden 5 Euro – das müsst ihr dafür tun

ING-Kunden erhalten nach zweimaliger Verwendung von Wero eine Gutschrift.

Bei Wero handelt es sich um eine europäische Lösung, mit der online Geld überwiesen werden kann. Andere Banken, wie die Sparkasse, haben die PayPal-Alternative schon vor über einem Jahr integriert, jetzt zieht auch die Online-Bank ING mit.

So erhalten ING-Kunden eine 5-Euro-Gutschrift

Nutzer der ING-App müssen dafür in der Anwendung Wero aktivieren. Die Gutschrift erhalten Kunden, sobald sie zweimal mit Wero Geld an Familie oder Freunde geschickt haben. Mit Wero lassen sich aber auch Rechnungen begleichen. Nachdem Kunden zwei Überweisungen getätigt haben, dauert es bis zu sieben Werktage, bis eine Gutschrift von 5 Euro auf das mit Wero verknüpfte ING-Girokonto überwiesen wird. Die Aktion läuft noch bis zum 29. Oktober 2025.

Wichtig: Die Aktion gilt nur für Einzel-, aber keine Gemeinschaftskonten. Wero ist aktuell nicht für Gemeinschaftskonten verfügbar, die Funktion soll aber zeitnah freigeschaltet werden. Um Wero nutzen zu können, ist die neueste Version der ING-App nötig.

Was ist Wero?

Diese Bezahlplattform wurde von der European Payments Initiative (EPI), einem Zusammenschluss von europäischen Banken und Finanzinstituten, als Alternative zu PayPal entwickelt. Mit Wero können Nutzer Geld in Echtzeit an Familie, Freunde und auch Händler schicken – und das ohne IBAN, sondern per Handynummer oder E-Mail-Adresse.

Viele Banken, wie die Sparkasse, ING, Postbank oder Sparda Bank haben Wero bereits in den eigenen Anwendungen integriert. Es gibt allerdings auch eine separate Wero-App. Die Nutzung ist für Privatpersonen grundsätzlich kostenlos, es gibt jedoch eine Pro-Version für Händler, Selbstständige und Kleingewerbe mit mehr Funktionen, für die dann aber eine Transaktionsgebühr fällig ist.