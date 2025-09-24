Innovative Sony-Soundbar bei Amazon zum Schleuderpreis aufgetaucht

Sony hat eine ungewöhnliche Klanglösung für TV-Sound im Portfolio. Die modulare Soundbar ist mittlerweile deutlich im Preis gefallen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 24.09.2025: Die Sony HT-AX7 ist aktuell bei Amazon für 299 Euro im Angebot. Ein sehr guter Preis, denn der Hersteller selbst ruft 449 Euro auf und auch bei anderen Händlern sind oft über 400 Euro fällig. Wie lange der Angebotspreis noch gilt, ist nicht ersichtlich. Sony HT-AX7 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 10:43 Uhr

Anzeige

Originalartikel (2023):

Sony HT-AX7 vorgestellt: Ein tragbares Heimkinosystem mit Satellitenlautsprechern

Auf den ersten Blick sieht die HT-AX7 ungewohnt aus. Ein seitlich abgerundeter, quaderförmiger Lautsprecher, an den oben zwei kleinere „Ufos“ angedockt sind. Die beiden Satelliten-Speaker lassen sich mit einem Handgriff abnehmen und beliebig im Raum platzieren, sodass der Klang aus insgesamt drei Quellen kommt: Einem „Center“ und den beiden Rear-Speakern – das Ganze komplett drahtlos, dank Bluetooth. Der japanische Hersteller spricht von einem „Surround Sound-Erlebnis für jeden Raum“.

Der HT-AX7 soll mit seinen beiden Satelliten für ein drahtloses Surround-Erlebnis sorgen, das sich fast überall platzieren lässt, etwa im Bett (© Sony)

Damit ein 3D-Sound-Erlebnis entsteht, hat Sony die HT-AX7 mit einem selbstentwickelten „Upmixer Algorythmus“ ausgestattet, der Stereo-Inhalte in dreidimensionalen Surround-Sound umwandelt. Das soll nicht nur mit Filmen funktionierten, sondern auch mit gestreamter Musik. Ein vollwertiges Heimkinoerlebnis sollte man hierbei allerdings nicht erwarten, die HT-AX7 ist sicherlich keine Konkurrenz für eine ausgewachsene Dolby-Atmos-Anlage mit 7 Lautsprechern. So bezeichnet Sony den erzielten Effekt nur als „Surround Sound-artige Wirkung“.

Das portable Design der HT-AX7 ist ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Surround-Lösungen (© Sony)

Der wichtigste Vorteil liegt offenbar vor allem darin, dass das komplette System drahtlos arbeitet und auf höchste Mobilität ausgelegt ist. Kein Verkabeln, kein Einmessen – einfach aufstellen, koppeln und los geht’s.

Anzeige

Sony HT-AX7: Technik, Preis, Verfügbarkeit

Die Akkulaufzeit der HT-AX7 gibt Sony mit bis zu 30 Stunden an, was auf Augenhöhe mit mittelgroßen Bluetooth-Boxen ist. Dass Sony das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt, ist uns schon bei den letzten Kopfhörer-Modellen der Japaner aufgefallen (z. B. Sony LinkBuds S). Auch die HT-AX7 zeigt Bemühungen in diese Richtung, so wird für die Lautsprechergehäuse ein zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen hergestelltes Gewebematerial und recycelte Kunststoffe verwendet. Die HT-AX7 ist ab August 2023 zum Preis von 549 Euro (UVP) erhältlich und kann schon direkt beim Hersteller vorbestellt werden.