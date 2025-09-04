Instagram auf dem iPad – die offizielle App für euer Tablet ist da!

Am Anfang war Instagram nur für das iPhone verfügbar, und Nutzer konnten die App auf dem iPad durch Vergrößerung nutzen. Endlich gibt es eine dedizierte iPad-Anwendung. Was unterscheidet sie?

Nachdem WhatsApp endlich für das iPad verfügbar ist, setzt Meta den nächsten Schritt um und bringt sein Foto-Portal aufs Tablet. Seit Anfang September 2025 bringt ein Update endlich ein echtes Instagram fürs iPad, mit dem ihr das Tabletformat vernünftig ausnutzen könnt.

Wie ihr mit coolen Schriften euer Instagram-Profil aufpeppt, zeigt euch unser Video:

Instagram für iPad installieren

Nachdem Instagram nun als App mit einer integrierten iPad-Version verfügbar ist, müsst ihr keine Workarounds mehr nutzen. Einfach den App Store öffnen, installieren, anmelden und nutzen.

Ihr braucht keine speziellen Einstellungen vorzunehmen, um die iPad-Darstellung zu aktivieren. Die App erkennt automatisch, dass sie auf einem Tablet läuft, und passt die Darstellung an.

Vorteil der Instagram-App auf dem iPad

Bislang lief auf dem iPad nur ein „Instagram für iPhone“, das lediglich vergrößert dargestellt wurde. Nun wurde die Anzeige den Maßen der Tablets angepasst und nutzt das gesamte Display. Die Darstellung ist nun im Hoch- und Querformat bildfüllend.

Das iPad-Instagram nutzt die volle Bildschirmgröße (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auf der linken Seite seht ihr ein Menü mit den wichtigsten Navigations-Punkten, das allerdings ohne eine Texterklärung daherkommt.

In eurem „Gefolgt-Feed“ findet ihr die 3 Tabs „Alle“, „Freunde“ und „Neuste“, mit denen ihr festlegen könnt, welche Posts euch angezeigt werden. Die Reihenfolge dieser Darstellungen legt ihr fest, indem ihr in diesem Fenster rechts oben auf das Filter-Symbol tippt und im nachfolgenden Fenster die Anordnung verschiebt.

Alle anderen Einstellungen nehmt ihr im Hauptmenü vor, das ihr als „Hamburger-Menü“ (≡) rechts oben auf eurer Profilseite findet.

Es gibt leider innerhalb der App keine eigene Einstellung für den Dark Mode. Die Anzeige richtet sich hier immer nach der Standardeinstellung eures iPads.

Nachteile von Instagram auf dem iPad

Die App startet immer im Reels-Modus, wenn ihr sie nicht im Hintergrund geladen lasst. Der zeigt euch auch nicht die Reels eurer Freunde an, sondern den Content irgendwelcher Personen und Firmen.

In unserem Test tauchte an den Menüsymbolen ein einziges Mal kurz ein erklärender Text auf, ansonsten sitzen sie ohne Erklärung links am Bildschirmrand und verschenken viel Platz. Möglicherweise deutet das auf eine zukünftige Änderung hin.

Eine tief ins System integrierte KI lässt sich nicht abschalten. Ihr müsst sie nicht nutzen, aber es bleibt immer das unangenehme Gefühl, dass der Meta-Konzern eure Daten und Bilder stiehlt, um sie zum KI-Training und für Werbezwecke zu nutzen. Zwar könnt ihr dem in Instagram und Facebook widersprechen, aber das wäre nicht die erste KI, die solche Anweisungen ignoriert.