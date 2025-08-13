Instagram kappt Live-Streams für Millionen Nutzer – das steckt dahinter

In Instagram könnt ihr nicht nur fertige Beiträge posten, sondern auch „live gehen“. So könnt ihr euren Followern per Live-Video übertragen, was ihr gerade macht. Für viele Nutzer wird die Funktion jetzt aber eingeschränkt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Instagram startete ursprünglich als App, mit der sich Fotos online teilen lassen, bereits seit einiger Zeit bewegt sich der Dienst aber immer mehr in Richtung Videoplattform. Mit der „Live“-Funktion könnt ihr Inhalte an andere Nutzer auf der ganzen Welt live übertragen.

Anzeige

Diese Nutzer können nicht mehr live streamen

Mitte 2025 schränkt Instagram das Live-Stream-Feature ein. So können private Konten sowie Nutzer mit weniger als 1.000 Followern nicht mehr live gehen. Stattdessen erscheint die Meldung:

„Ihr Konto ist nicht mehr für Live geeignet.“

Techcrunch zufolge soll die Änderung vor allem aus Kostengründen erfolgt sein. Die Änderung erfolgte über Nacht und ohne Ankündigung. Damit passt man sich an die Bedingungen von TikTok an, wo Live-Streams ebenfalls nur mit mindestens 1.000 Followern möglich sind.

Instagram: Live-Videos streamen

Habt ihr mindestens 1.000 Follower, braucht ihr keine großen Voreinstellungen für die Übertragung. Alles, was ihr für die Live-Funktion benötigt, ist euer Smartphone mit der Instagram-App und eine spannende Atmosphäre oder ein Ereignis, das sich lohnt, euren Followern zu zeigen.

So geht ihr bei Instagram live:

Die Live-Funktion findet sich in den normalen Optionen für die Beitragserstellung (© Instagram / GIGA)

Drückt auf euer Profilbild in der Ecke. Tippt dann auf das Plus-Symbol. Hier findet ihr die Option „Live“. Gebt der Übertragung einen Titel. Unter „Zielgruppe“ könnt ihr festlegen, wer den Stream sehen darf. Das können alle Follower oder Teilnehmer aus der „Enge Freunde“-Liste sein. Einmal ausgewählt, seht ihr anhand der Vorschau, was eure Follower sehen werden. Ihr könnt einige Einstellungen vornehmen und zum Beispiel den Nutzerkreis einschränken, der auf das Live-Video zugreifen darf. Passt alles, könnt ihr euer Live-Video starten, indem ihr den großen „Live“-Button in der Ecke drückt.

Tippt auf den Kreis, um den Live-Stream zu starten (© Instagram / GIGA)

Ihr könnt auch im Feed nach rechts wischen und die Story-Kamera öffnen, um den Live-Stream zu starten.

Anzeige

Instagram Live: So funktioniert es

Ist das Video gestartet, erhalten eure Freunde und Follower eine Benachrichtigung und können direkt in die Übertragung einsteigen. Der Live-Stream lässt sich direkt kommentieren oder mit einem Gefällt mir markieren. Während der Übertragung seht ihr direkt im Kamera-Bildschirm, wie viele Zuschauer dabei sind. Im unteren Bildschirmabschnitt seht ihr Kommentare und könnt live auf eure Follower reagieren. Daneben könnt ihr das Geschehen auch selbst kommentieren.

Neben der Übertragung per Mikrofon steht für euch das Kommentar-Feature per Text in den Stream-Einstellungen zur Verfügung. Bestimmte Kommentare lassen sich fixieren. Diese bleiben dann dauerhaft oben und für alle Nutzer sichtbar. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, wenn ihr auf ein bestimmtes Angebot oder einen Dienst während eures Streams hinweisen wollt.

Über das Kreuz-Symbol beendet ihr die Live-Übertragung. Anschließend könnt ihr auswählen, ob ihr das Video öffentlich teilen oder als Download auf dem Smartphone speichern wollt oder es einfach in Vergessenheit geraten lassen wollt. Beim Download wird nur das Video an sich gesichert. Kommentare und andere Interaktionen gehen hingegen verloren.

Tipp: Lest bei uns auch, wie ihr mit Instagram Repost Bilder von anderen Nutzern veröffentlichen könnt.

Natürlich könnt ihr auch Live-Videos kommentieren, wenn ein Freund von euch online ist. In diesem Fall erscheint dann unter seinem Profilbild in der Story-Leiste das Symbol „Live“. Jetzt könnt ihr sofort einschalten, die aktuelle Übertragung sehen und interagieren. Live-Videos anderer Nutzer lassen sich nicht speichern.

Anzeige

Wichtige Tipps für Instagram Live

Gute Internetverbindung: Am besten WLAN mit stabiler Upload-Geschwindigkeit.

Am besten WLAN mit stabiler Upload-Geschwindigkeit. Licht & Ton beachten: Hell ausgeleuchteter Raum, ggf. externes Mikro für besseren Klang.

Hell ausgeleuchteter Raum, ggf. externes Mikro für besseren Klang. Thema planen: Kurze Agenda oder Stichpunkte, um Pausen zu vermeiden.

Kurze Agenda oder Stichpunkte, um Pausen zu vermeiden. Interaktion einplanen: Zuschauer begrüßen, auf Fragen eingehen, Kommentare im Blick behalten.

Zuschauer begrüßen, auf Fragen eingehen, Kommentare im Blick behalten. Rechte beachten: Keine urheberrechtlich geschützte Musik oder Inhalte ohne Erlaubnis verwenden.

Keine urheberrechtlich geschützte Musik oder Inhalte ohne Erlaubnis verwenden. Dauer: Ideal sind 10–30 Minuten – zu lange Streams verlieren oft Zuschauer.

Ideal sind 10–30 Minuten – zu lange Streams verlieren oft Zuschauer. Wiederverwertung: Nach dem Live könnt ihr das Video für Stories, Reels oder den Feed zuschneiden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.