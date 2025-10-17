Instagram Maps sorgt für Aufregung – das steckt hinter dem Standort-Tracker

Instagram hat Anfang Oktober auch in Deutschland die „Map“-Funktion eingeführt. Damit kann man den Standort von Freunden sehen. Wie funktioniert das und wie lässt sich verhindern, dass andere den eigenen Standort über Instagram erfahren?

Nutzer können den Standort von anderen in Instagram sehen. Zum Start war das Feature nur in den USA verfügbar, im Oktober ist es auch in Deutschland gestartet.

Instagram: Standort mit anderen teilen – das steckt dahinter

Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert. Man kann also selbst entscheiden, ob andere jemanden über die App tracken können. Zudem ist der Standort nur für Kontakte sichtbar. Aktiviert man die Funktion, kann man auswählen, wer den Standort sehen darf: gegenseitige Follower (Freunde), die engen Freunde, eine selbst definierte Auswahl an Personen oder niemand. Man kann also keinen Standort von jemandem erfahren, wenn man sich nicht gegenseitig folgt. Zudem lässt sich das Feature für bestimmte Orte blockieren. So müsst ihr den Standort nicht freigeben, wenn ihr zu Hause oder auf der Arbeit seid. Die Position ist über die Direktnachrichten in den Notizen zu sehen.

Für die Ortung sollen keine GPS-Daten abgegriffen werden, sondern vordefinierte Ortsangaben aus Instagram.

Eltern haben mit dieser Funktion eine zusätzliche Kontrolle und können bei Accounts ihrer Kinder sehen, wer Zugriff auf den Standort hat. Bei „Teen“-Konten können Eltern informiert werden, sobald der Standort freigegeben wird.

Aufregung um Location-Tracker bei Instagram

Auch wenn die Instagram-Macher beteuern, dass die Standortfreigabe freiwillig erfolgen soll, gab es kurz nach dem Start in den USA viele Meldungen von besorgten Nutzern. So soll der eigene Standort in Instagram auch weitergegeben worden sein, obwohl die Einstellung nicht selbst aktiviert wurde. Ursache hierfür sind Ort-Tags, die in öffentlichen Storys und Reels hinterlegt wurden.

Bei Engadget wird etwa berichtet, dass der Standort geteilt wurde, auch wenn die Freigabe deaktiviert war, nachdem ein Beitrag mit einem bestimmten Ort getaggt wurde. Kurz nach der Einführung der Funktion meldete sich der Instagram-Chef Adam Mosseri bei Instagram und versuchte, die Aufregung zu erklären.

So verhindert man, dass der Standort geteilt wird

Mit der „Snap Map“ ist bei Snapchat ein ähnliches Feature bereits live. Die Einstellung lässt sich ausschalten. In der Instagram-App geht das so:

Öffnet die Messages-Ansicht. Tippe auf das Karten-Symbol, um die Map zu öffnen. Oben rechts in der Map drückt ihr auf das Zahnrad-Icon (Einstellungen). Wählt als Empfänger „Niemand“. Tippt unten auf „Aktualisieren“, um die Einstellung zu speichern.

Der aktuelle Freigabe-Status wird durch ein Icon angezeigt:

Blauer Pfeil = Standort wird geteilt

= Standort wird geteilt Roter Punkt = Standort wird nicht geteilt

= Standort wird geteilt Oranges Dreieck = Geräte-Standortrechte sind nicht aktiviert. Ohne diese ist die Funktion gar nicht aktiv

Instagram bietet die Option, bestimmte Orte automatisch von der Standortfreigabe auszunehmen.