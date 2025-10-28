Instagram- und TikTok-Upload abbrechen: So funktioniert's

Wann kommt endlich eine Funktion auf Instagram und TikTok, die es den Usern ermöglicht Uploads abzubrechen? Leider steht das noch in den Sternen – wir haben aber eine Möglichkeit herausgefunden, wie ihr einen Upload trotzdem erzwingen könnt.

Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr habt auf Instagram das falsche Foto in die Story geladen, reflexartig auf „posten“ geklickt und dann mit Entsetzen festgestellt, dass es keine Möglichkeit gibt, den Upload abzubrechen. Das gilt auch für Beiträge oder Reels und genauso für Postings auf TikTok. Die einzige Möglichkeit, die auf den ersten Blick bleibt: Abwarten bis der Upload abgeschlossen ist und hoffen, dass noch niemand das potenziell peinliche, unfertige, fehlerhafte oder auch einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Foto- oder Videomaterial zu Gesicht bekommen hat ... Oder aber ihr probiert diese Möglichkeiten aus, um den Abbruch des Uploads zu erzwingen!

So könnt ihr den Upload abbrechen

Möglichkeit Nummer 1 ist das klassische „offline erzwingen“: Sobald ihr merkt, dass ihr gerade fälschlicherweise eine Instagram-Story hochladet, schaltet ihr in den Flugmodus, um den Upload anzuhalten. Nach ca. 30 Sekunden erscheint unten links statt dem Upload-Fortschritt die Meldung „Warten auf Verbindung“ und in der unteren rechten Ecke drei Punkte. Klickt ihr diese an, wird euch die Option „Foto verwerfen“ angezeigt. Einmal draufklicken und schon verschwindet die Story im Nirgendwo.

Genauso geht ihr vor, wenn ihr den Upload eines Beitrags auf Instagram abbrechen wollt: In den Flugmodus wechseln und nach wenigen Minuten erscheint die Meldung, dass etwas nicht geklappt hat und ihr es doch bitte später nochmal versuchen sollt, so wie ein „X“, mit der Möglichkeit, den unfertigen Beitrag zu entfernen.

Auf TikTok ist die Sache leider etwas trickier. Grundsätzlich geht ihr ähnlich vor: Um den Abbruch von TikTok-Stories zu erzwingen, wechselt ihr in den Flugmodus. Danach müsst ihr die App dann allerdings sofort schließen. Wenn ihr sie beim nächsten Mal öffnet, erscheint die Meldung, dass beim Posten etwas schiefgelaufen ist und die Möglichkeit, den Upload abzubrechen. Leider ist die Erfolgsquote hier jedoch deutlich geringer als auf Instagram und es kann passieren, dass der Beitrag doch hochgeladen wird, sobald WLAN oder mobile Daten wieder aktiviert sind.

Etwas anders ist das Vorgehen, wenn ihr den Upload eines TikTok-Beitrags verhindern wollt: Die App, nachdem ihr auf „posten“ geklickt habt, sofort schließen, dann wieder öffnen, um sie sofort danach wieder zu schließen – das macht ihr so oft, bis beim Öffnen der App die Meldung aufploppt, dass der Beitrag nicht hochgeladen werden konnte und in euren Entwürfen gespeichert worden ist.

Schnell sein ist das A und O Ja, auch ich musste schon des Öfteren einen Upload auf diversen Social-Media-Plattformen erzwingen und kann euch nur sagen: Schnell sein ist das A und O! Das gilt auch für den Fall der Fälle, dass der Abbruch des Uploads nicht geklappt hat: Wenn ihr den Beitrag sofort wieder löscht, sobald er online gegangen ist, ist das Risiko, dass ihn jemand bemerkt hat, relativ gering – und falls doch, ist es in den meisten Fällen auch kein Weltuntergang. Um solche Fälle von vornherein zu vermeiden, nehmt euch zum Posten von Beiträgen am besten ein bisschen Zeit, statt es schnell nebenher zu machen oder nutzt Tools, mit denen ihr Instagram-Beiträge vorplanen könnt, damit nichts direkt aus der Handy-App heraus live geht. Nina Schober

