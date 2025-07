Intel gibt auf: Deutsche Chip-Offensive endet im Rückwärtsgang

Intel feuert 24.000 Mitarbeiter und stampft Projekte ein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Intel setzt erneut den Rotstift an: Der Konzern streicht weltweit rund ein Viertel seiner Belegschaft und zieht sich aus mehreren Projekten in Europa und Lateinamerika zurück. Der neue CEO räumt gnadenlos auf – doch nicht alle glauben an die Wende.

Anzeige

Intel: Keine Mega-Fabrik in Deutschland

Der Plan war ambitioniert: neue Mega-Fabriken in Magdeburg und in Polen, Tausende neue Jobs und Investitionen in Milliardenhöhe. Jetzt ist klar, dass nichts davon Realität wird. Intel stoppt sämtliche Ausbaupläne in beiden Ländern und beendet sein Montage- und Testgeschäft in Costa Rica. 24.000 Stellen sollen allein im Jahr 2025 wegfallen. Das entspricht rund einem Viertel der gesamten Kernbelegschaft. Statt knapp 100.000, werden am Jahresende noch etwa 75.000 Menschen für Intel arbeiten.

In Deutschland betrifft das vor allem die geplante Chipfabrik in Sachsen-Anhalt. Auch in Polen sollte ein neues Werk entstehen. Beide Vorhaben wurden bereits 2024 auf Eis gelegt, nun folgt das endgültige Aus. Die Bundesregierung hatte Intel eine hohe Milliardenförderung angeboten, die Intel aber letztlich auch nicht umstimmen konnte.

Laut Unternehmenssprecherin Sophie Metzger bleibt in Polen zumindest der Intel-Forschungsstandort bestehen. In Costa Rica verbleiben am Ende noch rund 2.000 Beschäftigte, die Produktion soll nach Vietnam verlagert werden. Selbst in Intels Heimatland USA wird zurückgebaut (Quelle: The Verge).

Anzeige

Intel: Milliardenverluste trotz KI-Boom

Intel fährt seinen neuen Sparkurs nicht aus einer Position der Stärke. Das Unternehmen steckt tief in den roten Zahlen: Im zweiten Quartal 2025 wurde ein Verlust von 2,9 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 12,9 Milliarden US-Dollar gemeldet. Die PC-Sparte schrumpft weiter, während das Geschäft mit Rechenzentren zuletzt nur leicht zulegen konnte. Der große KI-Boom geht größtenteils an Intel vorbei, während die Kassen bei Nvidia und AMD klingeln.