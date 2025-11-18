Der Internationale Männertag ist jedes Jahr am 19. November. Er soll darauf aufmerksam machen, mit welchen Herausforderungen Männer und Jungen in Bereichen wie Gesundheit, Familie, Bildung und Medien konfrontiert sind und zugleich ihre positiven Beiträge in der Gesellschaft hervorheben.
Der Weltmännertag, auch als Men’s World Day bekannt, wird seit dem Jahr 2000 jedes Jahr am 3. November gefeiert und steht im Zeichen der Männergesundheit. Passende Sprüche können genutzt werden, um Männern Anerkennung zu zeigen oder sie auf den Tag aufmerksam zu machen.
Während einige sagen würden, dass doch jeden Tag Männertag ist, wollen andere damit auf die Situation von Männern und Jungen hinweisen, die in einigen Bereichen lange nicht so gut wie jene der Frauen und Mädchen ist. So sterben weltweit Männer durchschnittlich 7 Jahre früher als Frauen.
Was es heute bedeutet, ein Mann zu sein, zeigen euch diese (nicht immer ganz ernst gemeinten) Männertags-Sprüche zusammen mit kurzen Informationen zur Geschichte, Bedeutung und Tipps.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Versuch nicht, ein Mann des Erfolgs zu werden. Werde lieber ein Mann von Wert! – Albert Einstein
Der Internationale Männertag findet jedes Jahr am 19. November statt – seit 1999 wird er offiziell begangen. In Deutschland ist der Tag weniger bekannt, gewinnt aber durch Social Media und Gesundheitskampagnen an Aufmerksamkeit.
Der Weltmännertag wird seit 2000 jedes Jahr am 3. November gefeiert, um auf Männergesundheit und gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Wenn ein vernünftiger Mann etwas ganz Blödsinniges tut, so tut er es immer aus den edelsten Motiven. – Oscar Wilde
Initiator des Aktionstags war Dr. Jerome Teelucksingh aus Trinidad & Tobago, um das Bewusstsein für Männerprobleme zu stärken.
Der Tag soll nicht Männer „feiern“, sondern Probleme sichtbar machen, die Männer betreffen – von Vorsorge über mentale Gesundheit bis Arbeitsbedingungen.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. – Winston Churchill
Psychische Gesundheit steht jedes Jahr besonders im Fokus, da Männer häufiger Suizid begehen und seltener Hilfe suchen.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Je stärker ein Mann ist, desto mehr kann er sich leisten, freundlich zu sein. – Elbert Hubbard
Männer leiden häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und verkürzter Lebenserwartung. Zentrale Ziele sind Gesundheit, Gleichberechtigung und positive Männerrollen – nicht als „Gegenstück“ zum Weltfrauentag.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Bete nicht für ein einfaches Leben. Bete für die Kraft, ein schwieriges zu ertragen. – Bruce Lee
Der Internationale Männertag hat jedes Jahr ein eigenes Motto, das globale Herausforderungen für Jungen und Männer hervorhebt. Er lenkt die Aufmerksamkeit unter anderem auf Benachteiligungen von Jungen in Schulen, Ausbildung und Studium.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Versuche niemals jemanden so zu machen, wie du selbst bist. Du solltest wissen, dass einer von deiner Sorte genug ist. – Ralph Waldo Emerson
Männer spielen eine wichtige Rolle in Familien. Der Aktionstag betont Vaterschaft und familiäre Verantwortung.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Suche Respekt, nicht Aufmerksamkeit – er hält länger!
Der Weltmännertag zeigt, wie Männer in Medien dargestellt werden und welche Vorbilder wichtig sind.
Der Tag betont die Rolle von Männern als Väter, Söhne, Partner und Vorbilder und möchte Stereotype über „typisch männliches Verhalten“ aufbrechen.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Die Vorliebe der Männer für Vollbärte hängt mit der Emanzipierung der Frau zusammen. Denn beim Vollbart kommt auch die emanzipierteste Frau nicht mit. – George Hamilton
Neben Herausforderungen werden auch die Leistungen von Männern in Beruf, Ehrenamt und Gesellschaft gewürdigt.
Organisationen weltweit nutzen den Tag für Bildungsaktionen, Workshops oder Kampagnen zu Männergesundheit.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Männer haben auch Gefühle! Hunger und Durst zum Beispiel.
Weltweit finden an diesem Tag Workshops, Gesundheitschecks oder Informationskampagnen speziell für Männer statt.
Die UNESCO unterstützt die Ziele des internationalen Männertags, insbesondere die Förderung positiver Rollenbilder.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Männer haben die Hosen an, die ihre Frauen aussuchen.
Der Tag ist nicht nur für Männer wichtig – auch Frauen, Familien und Gesellschaft profitieren von mehr Aufmerksamkeit für Männergesundheit.
Gewalt gegen Männer ist ein weiteres Kernthema, wird aber gesellschaftlich weniger wahrgenommen.
Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt
Kein Mann hat ein Gedächtnis, das gut genug ist, ein erfolgreicher Lügner zu sein. – Abraham Lincoln
Der Weltmännertag erinnert daran, dass Männer Unterstützung, Achtsamkeit und Wertschätzung verdienen und dass Prävention zählt.
Männer sterben im Durchschnitt früher als Frauen – u. a. durch höhere Belastungen, riskanteres Verhalten und geringere Vorsorgebereitschaft.