Internationaler Männertag: Die besten Sprüche zum 19. November und was dahinter steckt

Der Weltmännertag steht im Zeichen der Männergesundheit.© IMAGO / NurPhoto / Bearbeitung GIGA 1 / 12

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Internationale Männertag ist jedes Jahr am 19. November. Er soll darauf aufmerksam machen, mit welchen Herausforderungen Männer und Jungen in Bereichen wie Gesundheit, Familie, Bildung und Medien konfrontiert sind und zugleich ihre positiven Beiträge in der Gesellschaft hervorheben.

Der Weltmännertag, auch als Men’s World Day bekannt, wird seit dem Jahr 2000 jedes Jahr am 3. November gefeiert und steht im Zeichen der Männergesundheit. Passende Sprüche können genutzt werden, um Männern Anerkennung zu zeigen oder sie auf den Tag aufmerksam zu machen.

Während einige sagen würden, dass doch jeden Tag Männertag ist, wollen andere damit auf die Situation von Männern und Jungen hinweisen, die in einigen Bereichen lange nicht so gut wie jene der Frauen und Mädchen ist. So sterben weltweit Männer durchschnittlich 7 Jahre früher als Frauen.

Was es heute bedeutet, ein Mann zu sein, zeigen euch diese (nicht immer ganz ernst gemeinten) Männertags-Sprüche zusammen mit kurzen Informationen zur Geschichte, Bedeutung und Tipps.