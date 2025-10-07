Internet teurer: Bei Telekom und Vodafone kennen die Preise nur eine Richtung

Manche Kunden sollen deutlich mehr zahlen.

Wer jetzt einen Festnetz-Internetvertrag bei der Telekom oder Vodafone abschließt, muss mit höheren Kosten rechnen. Beide Anbieter haben ihre Tarifgebühren nach oben angepasst.

Telekom und Vodafone: Neukunden zahlen drauf

Die Telekom verlangt in allen aktuellen Internet-Kombitarifen für Neukunden einen Euro mehr pro Monat. Betroffen sind auch Pakete mit MagentaTV und spezielle Young-Tarife.

Festnetz-Bestandskunden bleiben zwar verschont, doch wer den Tarif wechselt oder ein neues Paket bucht, zahlt den neuen Preis. Für einzelne Alttarife und steigt der Preis ebenfalls, hier sollen Kunden bis zu 3 Euro monatlich mehr auf den Tisch legen.

Vodafone hat bereits Ende September an mehreren Stellen gleichzeitig gedreht. So gibt es statt zwölf Monaten günstiger Einstieg nur noch neun. Der Tarif GigaZuhause Kabel 50 kostet in den ersten Monaten nun das Doppelte.

Der Router ist bei Vodafone nun auch nicht mehr kostenlos und der Anschluss selbst kostet wieder wie früher 49,99 Euro. Wie Verivox ausgerechnet hat, zahlen Neukunden auf zwei Jahre gerechnet bis zu 230 Euro mehr als vorher.

Vodafone verweist in diesem Zusammenhang auf gestiegene Betriebskosten, Experten sehen jedoch auch andere Gründe. Seit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs fehlen Einnahmen aus der Umlage über Mietverträge.

Internet-Tarife: Preissteigerungen dürften weitergehen

Schon 2023 hatte die Branche die Preise teils deutlich erhöht. So stiegen bei o2 die Grundpreise fast aller Tarife um 5 Euro. Auch die Telekom und Vodafone zogen damals die Preise an, teilweise nicht nur für Neukunden.

Die neuen Preiserhöhungen betreffen derzeit zwar neue Verträge, doch es lohnt sich trotzdem, regelmäßig neue Angebote zu prüfen. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann sich je nach bestehendem Tarif trotz der neuen Preiserhöhungen bei der Telekom und bei Vodafone eine Ersparnis ergeben.