Interrail-Ticket 2026: Jetzt bewerben und kostenlos durch Europa reisen!

Regelmäßig gibt es bei der EU-Kommission die Chance, ein Interrail-Ticket zu gewinnen. Damit kann man in ganz Europa Zug fahren, ohne weitere Fahrkarten kaufen zu müssen. Wie nimmt man an der Verlosung teil und wo kann man sich für das Interrail-Ticket bewerben? Aktuell sind wieder Bewerbungen bei DiscoverEU möglich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Hier gehts zur Bewerbung

Hinweis: Die nächste Bewerbungsphase läuft. Seit dem 30. Oktober und noch bis einschließlich Donnerstag, den 13. November 12:00 Uhr, können sich 18-Jährige aus einem EU-Land für eines der Tickets bewerben. Es bleiben also noch rund 1,5 Wochen Zeit, um in den Topf für die Chance auf das Interrail-Ticket für 2025 zu kommen.

Anzeige

An der Verlosung kann jeder 18-jährige Europäer teilnehmen. Dann haben alle, die zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2007 geboren wurden, bis Mitte November die Gelegenheit, in den Lostopf für eines der begehrten Zug-Tickets im Flatrate-Format zu kommen. Bewerben könnt ihr euch hier.

Interrail-Ticket gewinnen für 2025/2026: Bewerbungsphase gestartet

Mit dem Interrail-Pass von DiscoverEU kann man 30 Tage lang durch Europa mit dem Zug fahren. Bei der aktuellen Aktion sind Fahrten ab dem 1. März 2026 möglich. Für Unterkünfte und Verpflegung muss man selbst sorgen. Zum Ticket bekommt man eine Rabattkarte, die viele Ermäßigungen für Aktivitäten, Unterkünfte, den Nahverkehr und mehr bietet. Diese Voraussetzungen gibt es, um sich für das Interrail-Ticket zu bewerben:

Ihr seid zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2007 geboren.

geboren. Ihr seid also genau 18 Jahre alt oder kurz davor.

oder kurz davor. Ihr seid EU-Bürger oder habt dort einen ständigen, rechtmäßigen Aufenthalt.

Hinweis: Wer zu jung beziehungsweise zu alt ist oder bei der Verlosung leer ausgeht, kann einen Interrail-Pass auch kaufen. Das geht zum Beispiel über das Web-Angebot der Deutschen Bahn.

Anzeige

Teilnahmeberechtigt sind alle Bürger, die in einem Erasmus-Land wohnen. Dazu gehören neben Deutschland alle EU-Länder sowie Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und die Türkei. Verlost werden in der nächsten Phase insgesamt 40.000 Tickets (Quelle: Bundesregierung). Jedes teilnehmende Land bekommt dabei ein begrenztes Kontingent zur Verfügung gestellt. Das Programm soll den kulturellen Austausch fördern. Mit dem Gewinn des Interrail-Tickets wird man „DiscoverEU“-Botschafter. Das heißt, man soll die Erfahrungen aus den 30 Reisetagen mit anderen teilen, zum Beispiel über seine Social-Media-Accounts oder im direkten Kontakt mit Freunden.

Im Video wird die Aktion zum Interrail-Pass der EU-Kommission erklärt:

Anzeige

So bekommt man ein Interrail-Ticket

Einfach so kann man das Interrail-Ticket nicht gewinnen. Stattdessen muss man zur Teilnahme kurze Quiz-Fragen beantworten. Erfüllt ihr die Voraussetzungen, könnt ihr ein Interrail-Ticket ab sofort so gewinnen:

Ruft die Webseite von DiscoverEU auf. Hier findet ihr die Online-Bewerbung. Füllt alle Felder aus, damit geprüft werden kann, ob ihr teilnahmeberechtigt seid. Dazu gehören auch die Nummer des Personalausweises oder des Reisepasses. Nehmt am Quiz teil. Die Fragen wechseln. Thematisch geht es um Allgemeinwissen rund um die Europäische Union. Zusätzlich müsst ihr eure Motivation angeben, warum ihr das Interrail-Ticket bekommen solltet. Habt ihr alles ausgefüllt, landet ihr im Lostopf und müsst warten, bis die Bewerbungsphase beendet ist.

Anzeige

Man kann sich sowohl alleine als auch in einer Gruppe mit bis zu fünf Personen bewerben. Gebt eine gültige E-Mail-Adresse an, damit ihr weitere Informationen erhaltet, wenn ihr für das Interrail-Ticket ausgewählt werden solltet.

Die nächste Chance auf die Interrail-Tickets gibt es in der ersten Jahreshälfte 2026, vermutlich im April. Seit dem Start der Interrail-Aktion im Jahr 2018 wurden bereits über 300.000 Tickets verlost.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.