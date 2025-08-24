Inventurabverkauf: MediaMarkt haut Rabatte im Gesamtwert von 22 Millionen Euro raus

MediaMarkt und Saturn haben eine neue Aktion an den Start gebracht, bei der Kunden Rabatte in Höhe von insgesamt 22 Millionen Euro abstauben können. Wir haben uns die Aktion angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch die besten Angebote.

Bis zum 25.08.2025 um 08:59 Uhr habt ihr bei MediaMarkt und Saturn im Rahmen der Inventurabverkauf-Aktion die Möglichkeit, kräftig zu sparen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob Laptops, Fernseher oder Tablets – Schnäppchen winken in nahezu allen Kategorien. Außerdem ist der Versand in der Regel kostenlos. Darüber hinaus könnt ihr euch Extra-Punkte beim Bonus-Programm myMediaMarkt sichern, die ihr später in Einkaufsguthaben umwandeln könnt. Die Anmeldung zum Bonus-Programm ist kostenlos und bietet diverse Vorteile.

MediaMarkt-Deals: Das sind die Highlights der aktuellen Aktion

Die Preise der bei MediaMarkt und Saturn laufenden Aktion haben wir mit den Preisen anderer Händler verglichen und euch folgend die besten, aktuellen Schnäppchen zusammengestellt:

Samsung Crystal-UHD-4K-Smart-TV, 50 Zoll Statt 679 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 13:57 Uhr

LG NanoCell-TV, 65 Zoll Statt 1.199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 16:24 Uhr

TCL QLED-Google-TV, 75 Zoll Statt 1.199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 10:34 Uhr

Soundcore by Anker Liberty 4 Pro Statt 129,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 15:05 Uhr

Realpower Powerbank, 10.000 mAh Statt 24,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 15:13 Uhr

JBL Cinema SB510-Soundbar Statt 169,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 13:38 Uhr

Xiaomi Scooter 5 Max E-Scooter Statt 599,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 14:40 Uhr

Tapo C720 smarte Außen-Flutlichkamera Statt 149,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 11:29 Uhr

AEG Serie-6000-Waschmaschine Statt 969 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 15:19 Uhr

myMediaMarkt & mySaturn: Welche Vorteile bringen die Bonus-Programme?

MediaMarkt und Saturn bieten unter den Namen "myMediaMarkt" und "mySaturn" Bonus-Programme an. Jeder Kauf bringt euch Punkte, welche ihr in Einkaufsgutscheine umwandeln könnt. Da die Mitgliedschaft keine Kosten verursacht, ist sie für wiederkehrende Käufer durchaus attraktiv.

Über regelmäßig stattfindende Rabatt-Aktionen hinaus profitieren Mitglieder von diesen Vorteilen:

Bei 10.000, 25.000 und 50.000 erreichten Punkten erhaltet ihr einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

In eurem Club-Konto werden alle Rechnungen und Belege für eure vergangenen Einkäufe gespeichert. Falls ihr einen Artikel umtauschen oder zurückgaben möchtet, habt ihr den Nachweis rasch per App in der Hand und müsst nicht den Beleg in Papierform suchen.

Die 0%-Finanzierung wird von 12 auf 20 Monate verlängert.

Die Umtauschfrist wird von 14 Tagen auf 28 Tage verdoppelt.

So finden wir die besten Schnäppchen

