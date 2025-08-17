Inventurabverkauf: MediaMarkt verspricht 22 Millionen Euro Rabatt

MediaMarkt und Saturn haben eine neue Aktion gestartet, bei der Kunden Rabatte in Höhe von insgesamt 22 Millionen Euro ergattern können. Wir haben uns die Aktion genau angeschaut, Preise verglichen und verraten euch die besten Deals.
Bis zum 25.08.2025 habt ihr bei MediaMarkt und Saturn im Rahmen der Inventurabverkauf-Aktion die Möglichkeit, kräftig zu sparen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob Laptops, Fernseher oder Tablets – Schnäppchen winken in nahezu allen Kategorien. Außerdem ist der Versand in der Regel kostenlos. Darüber hinaus könnt ihr euch Extra-Punkte beim Bonus-Programm myMediaMarkt sichern, die ihr später in Einkaufsguthaben umwandeln könnt. Die Anmeldung zum Bonus-Programm ist kostenlos und bietet diverse Vorteile.
MediaMarkt-Deals: Das sind die Highlights der aktuellen Aktion
Die Preise der bei MediaMarkt und Saturn laufenden Aktion haben wir mit den Preisen anderer Händler verglichen und euch folgend die besten, aktuellen Schnäppchen zusammengestellt:
myMediaMarkt & mySaturn: Welche Vorteile bringen die Bonus-Programme?
MediaMarkt und Saturn bieten unter den Namen "myMediaMarkt" und "mySaturn" Bonus-Programme an. Jeder Kauf bringt euch Punkte, welche ihr in Einkaufsgutscheine umwandeln könnt. Da die Mitgliedschaft keine Kosten verursacht, ist sie für wiederkehrende Käufer durchaus attraktiv.
Über regelmäßig stattfindende Rabatt-Aktionen hinaus profitieren Mitglieder von diesen Vorteilen:
- Bei 10.000, 25.000 und 50.000 erreichten Punkten erhaltet ihr einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.
- In eurem Club-Konto werden alle Rechnungen und Belege für eure vergangenen Einkäufe gespeichert. Falls ihr einen Artikel umtauschen oder zurückgaben möchtet, habt ihr den Nachweis rasch per App in der Hand und müsst nicht den Beleg in Papierform suchen.
- Die 0%-Finanzierung wird von 12 auf 20 Monate verlängert.
- Die Umtauschfrist wird von 14 Tagen auf 28 Tage verdoppelt.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.