iOS 26.1 bekommt kurz vor Release ein Feature, das sich viele iPhone-Nutzer gewünscht haben

Apple gibt euch endlich die Kontrolle über etwas, das euch schon die ganze Zeit an iOS 26 genervt hat.

Apple steht kurz vor der Veröffentlichung von iOS 26.1, doch selbst in der vierten Betaversion des Updates schraubt der Konzern weiter an neuen Funktionen. Das Highlight diesmal: Ein neuer Schalter für das Design von „Liquid Glass“, mit dem Nutzerinnen und Nutzer endlich selbst entscheiden können, wie durchsichtig oder getönt die Systemoberfläche ihres iPhones wirken soll. Damit erfüllt Apple einen der häufigsten Wünsche aus der Community – mehr Kontrolle über das Erscheinungsbild von iOS 26 (Quelle: MacRumors).

Apple reagiert auf Nutzerfeedback: Transparenz in iOS 26 jetzt anpassbar

Mit der vierten Beta von iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 (Tahoe) führt Apple eine neue Einstellung ein, die vielen Nutzern gefallen dürfte. Unter „Einstellungen“ → „Anzeige & Helligkeit“ lässt sich nun das Erscheinungsbild des sogenannten Liquid Glass anpassen – jenes halbtransparenten Designs, das man von Schaltflächen, Leisten und Menüs kennt.

Zwei Optionen stehen zur Wahl:

„Clear“ – das aktuelle, transparente Design, bei dem der Hintergrund leicht durchscheint.

– das aktuelle, transparente Design, bei dem der Hintergrund leicht durchscheint. „Tinted“ – eine neue Variante mit erhöhter Deckkraft und stärkerem Kontrast.

Damit reagiert Apple auf das Feedback aus der Beta-Phase im Sommer: Viele Nutzer empfanden die bisherige Transparenz als zu stark und wünschten sich eine optisch ruhigere, kontrastreichere Oberfläche. Der neue Schalter gilt systemweit – also auch in Apps, in Menüs und sogar bei Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm.

Weitere neue Funktionen in iOS 26.1 Beta 4

Auch abseits des Liquid-Glass-Schalters bringt die vierte Beta einige bemerkenswerte Neuerungen mit. Obwohl sich iOS 26.1 bereits in der Endphase befindet, legt Apple noch einmal kräftig nach.

Kamera: Wischgeste lässt sich deaktivieren

Neu ist eine Einstellung im Bereich „Kamera“: Dort können Nutzer jetzt festlegen, ob die Kamera-App vom Sperrbildschirm aus per Wischgeste geöffnet werden darf. Wer die Option deaktiviert, verhindert ungewollte oder unerlaubte Zugriffe auf die Kamera – ein kleiner, aber wichtiger Schritt für mehr Sicherheit und Privatsphäre.

Bisher ließ sich diese Funktion nur durch das komplette Deaktivieren der Kamera-App umgehen – nun ist das deutlich komfortabler gelöst.

Neue Haptik-Einstellungen für Telefonate

Auch die Telefon-App erhält eine kleine, aber praktische Verbesserung: iPhone-Nutzer können künftig die haptische Rückmeldung beim Verbindungsaufbau oder -abbruch ausschalten. Wer also kein zusätzliches Vibrieren beim Start oder Ende eines Anrufs möchte, kann dies jetzt ganz einfach deaktivieren.

Änderungen bei Apple Intelligence

Der Bereich „Apple Intelligence“ in den Einstellungen wurde optisch überarbeitet. Die Elemente sind nun links ausgerichtet, was sich an das neue Design anderer Bereiche der App anpasst. Auffällig: Apple hat die „Beta“-Kennzeichnung entfernt – ob das ein Hinweis darauf ist, dass bestimmte Funktionen die Testphase verlassen haben, ist bislang unklar. Auf dem Mac bleibt der Beta-Hinweis weiterhin bestehen.

Release von iOS 26.1 steht bevor

Die Entwicklung von iOS 26.1 nähert sich dem Abschluss. Laut bisherigen Zeitplänen dürfte das Update noch im Oktober für alle Nutzer freigegeben werden.

Mit der Möglichkeit, die Transparenz des Liquid Glass individuell anzupassen, zeigt Apple einmal mehr, dass das Unternehmen auf seine Nutzer hört. iPhone-Besitzer bekommen damit nicht nur mehr Gestaltungsspielraum, sondern auch ein System, das sich besser an persönliche Vorlieben anpasst – ein kleines, aber feines Detail, das iOS runder wirken lässt.