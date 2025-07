iOS 26: Apple eiert rum – und die Fans verlieren die Geduld

Was Apple da gerade mit iOS 26 macht, treibt iPhone-Nutzer langsam in den Wahnsinn.

Mit der frisch veröffentlichten iOS 26 Beta 4 bringt Apple erneut Änderungen am viel diskutierten Liquid-Glass-Design. Nach einem überraschenden Rückzieher in der dritten Beta, kehrt der Konzern nun wieder zur transparenteren Variante zurück – und sorgt damit für sichtbare Erleichterung, aber auch für ordentlich Stirnrunzeln bei den Testern. Denn Apples ständiges Hin und Her bringt vor allem eines: Frust.

Liquid Glass in iOS 26: Flüssig, matt, flüssiger – was denn nun?

Das neue Design-Element „Liquid Glass“ sollte eigentlich ein echtes Aushängeschild von iOS 26 werden – modern, lebendig, visuell ansprechend. Doch Apple scheint selbst nicht genau zu wissen, wohin die Reise auf dem iPhone gehen soll. In Beta 3 wurde die Transparenz drastisch reduziert, das Ganze erinnerte eher an Frosted Glass – deutlich matter, zurückhaltender. Die Reaktion? Gemischt.

Die Beta-Versionen von iOS 26 im Vergleich – Beta 2, Beta 3 und Beta 4 von oben nach unten. (© 9to5Mac)

Manche Nutzerinnen und Nutzer lobten die neue Klarheit, andere waren enttäuscht vom Verlust der charakteristischen Tiefenwirkung. Jetzt, mit Beta 4, schlägt Apple wieder den entgegengesetzten Weg ein: Die Transparenz ist zurück, die Tab-Leisten zeigen wieder deutlich mehr vom darunterliegenden Inhalt. Das Design wirkt – im wahrsten Sinne – wieder flüssiger (Quelle: 9to5Mac).

Nutzermeinungen: Genervt von der Planlosigkeit

Was sich wie Feintuning anhört, bringt in der Beta-Community zunehmend Unmut hervor. Denn statt konsequenter Entscheidungen erleben iPhone-Nutzer aktuell ein ästhetisches Pingpong, das weder Klarheit noch Vertrauen schafft. Apple wirkt in dieser Phase ungewohnt wankelmütig, gerade beim sonst so durchdachten iOS-Design.

Das Liquid-Glass-Design sollte eigentlich ein stilistisches Highlight von iOS 26 werden. Stattdessen liefert Apple ein Lehrstück in Design-Zickzack, das viele iPhone-Nutzer ratlos zurücklässt. Die Hoffnung bleibt, dass Cupertino bald zur Entscheidung findet – bevor die Geduld der Community endgültig überstrapaziert wird.