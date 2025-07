iOS 26 Beta installieren: Public Beta jetzt herunterladen

Apple hat iOS 26 im Juni offiziell angekündigt und neue Features vorgestellt. Wer die neuen Funktionen von kommenden iOS-Versionen ausprobieren möchte, kann die Beta von iOS auf seinem iPhone installieren. Ab sofort kann die Public-Beta heruntergeladen werden. Das gilt nicht nur für iOS 26, sondern auch für iPadOS 26.

Nach der Ankündigung war iOS 26 nur in der „Developer“-Version ausschließlich für Entwickler verfügbar. Für die Installation benötigte man einen eigenen Entwickler-Account. Ende Juli wurde die öffentliche Beta für alle freigegeben.

Hinweis: Die Beta eignet sich nicht für den täglichen Gebrauch. Die Vorabversion ist stattdessen für Entwickler gedacht, die ihre Apps frühzeitig auf die neueste iOS-Version vorbereiten wollen. Es kann noch viele Bugs und Abstürze geben.

Beachtet, dass die Beta-Versionen nicht final sind. Es kann also zu Fehlern, Abstürzen oder anderen Problemen kommen. Zudem können einzelne Funktionen zwischenzeitlich nicht verfügbar sein. Installiert die Betas also nur auf iPhones, die ihr extra dafür nutzt. Das „Haupt“-Gerät für den Alltag sollte mit einer stabilen iOS-Version laufen. Für iOS 26 benötigt man eines dieser Geräte.

iOS 26 Public Beta: So bekommt man sie

Um die iOS-26-Beta-Version zu installieren, geht wie folgt vor:

Steuert die Apple-Webseite zum Beta-Programm an. Registriert euch dort für den Vorab-Zugang. Nehmt dafür die Apple-ID, die auch auf dem iOS-Gerät genutzt werden soll. Ruft anschließend die Einstellungen auf dem iPhone aus. Wählt den Abschnitt „Allgemein“ aus. Über „Softwareupdate“ findet ihr die Option „iOS 26 Public Beta“. Einmal ausgewählt, wird die Beta-Version auf eurem Gerät eingerichtet.

Diese Neuerungen warten in iOS 26. In den Vorab-Versionen können einige angekündigte Features aber noch fehlen oder nicht so laufen, wie gewünscht.

iOS 26: Beta-Version für Entwickler

Bis zum Release der „Public Beta“ konnten nur registrierte Entwickler auf iOS 26 zugreifen. Seid ihr ein Entwickler, könnt ihr euch beim Developer-Programm bei Apple anmelden. Habt ihr bereits einen Developer-Account, überspringt die folgenden Schritte. So erstellt ihr ein Entwickler-Konto:

Am schnellsten funktioniert es, indem ihr die Apple-Beta-Seite aufruft. Meldet euch dort mit eurer Apple-ID an. Anschließend loggt ihr euch auf der Entwickler-Seite ein. Anschließend geht ihr diese Schritte durch:

Einmal angemeldet, öffnet ihr die iOS-Einstellungen. Steuert den Bereich „Allgemein“ an. Hier findet ihr den Abschnitt „Softwareupdate“. Wählt die Option „Beta-Updates“. Hier könnt ihr die „iOS 26 Developer Beta“ auswählen. Tippt auf „Installieren“. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm und richtet die Beta-Version ein.

Hier stellen wir euch die Neuerungen in iOS 26 vor.

Falls das nicht funktioniert, versucht diesen Weg:

Erstellt ein Backup des iOS-Gerätes, Geht auf dem iOS-Gerät auf die Apple-Webseite des Beta-Programms und klickt auf „Registrieren“. Loggt euch mit eurer Apple-ID ein. Sofern verlangt, stimmt der Softwarevereinbarung zu und geht dann auf „Handbuch für Public Betas“. Wählt hier „iOS“ beziehungsweise „iPadOS“, wenn ihr die neue iOS-Version für das iPad haben wollt. Klickt auf „Registriere dein iOS-Gerät“. Scrollt zum Button „Profil laden“. Tippt auf dem Popup-Fenster auf „Zulassen“. Geht in den iOS-Einstellungen zu Allgemein -> Profil. Tippt auf „iOS & iPadOS Beta Software Profile“, dann oben rechts auf „Installieren“. Gebt euren Geräte-Code ein, stimmt den Bedingungen zu und installiert nun das Profil. Nun wird ein Neustart des Gerätes notwendig. Geht anschließend in die Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Nun wird die aktuelle Beta-Version heruntergeladen. Tippt auf „Laden und installieren“, gebt den Code ein, akzeptiert die Bestimmungen und startet anschließend die Installation.

Beim Apple-Beta-Programm anmelden und iOS-Beta-Version installieren

Meldet euch mit eurer Apple-ID für das Beta-Programm an. Zu Apple. Loggt euch mit der Apple-ID ein. Steuert die Option „Erste Schritte“ an. Wählt hier „Registriere dein iOS-Gerät“. Folgt den Anweisungen. Ruft anschließend die Einstellungen auf dem iPhone auf. Steuert den Abschnitt „Allgemein“ an. Tippt auf „Software aktualisieren“. Im nächsten Fenster könnt ihr die Option „iOS 26 Public Beta“ auswählen.

Sobald man die erste Public Beta auf dem Gerät hat, sind die weiteren Updates unkomplizierter. Sie werden, wie von den finalen iOS-Versionen bekannt, in den Systemeinstellungen angezeigt und lassen sich von dort aus installieren.