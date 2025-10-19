iOS 26: Ich gestehe – auch ich hab’s noch nicht auf dem iPhone installiert

Warum ich iOS 26 bisher konsequent ignoriere – und mich dabei erstaunlich befreit fühle.

Ich gebe es zu: Ich habe iOS 26 noch nicht installiert. Mein iPhone läuft weiterhin mit iOS 18 – stabil, zuverlässig, unaufgeregt. Und nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich gehöre zu den sogenannten Update-Muffeln. Habt ihr ein Problem damit? Ich nicht. Denn es gibt gute Gründe, das erste oder zweite Service-Update abzuwarten, bevor man sich das nächste große System-Upgrade antut. Ich verrate sie euch jetzt in der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Warum ich lieber warte mit der Installation von iOS 26 auf dem iPhone

Erfahrung lehrt: Die ersten Wochen nach einem großen iOS-Release sind nicht immer die besten. Auch wenn Apple seine Updates akribisch testet, bleibt nach dem Start oft noch etwas Sand im Getriebe. Und mal ehrlich – wer möchte schon Beta-Tester im Alltag sein? Deshalb warte ich lieber, bis alles rundläuft. Wenn die größten Bugs beseitigt sind und das System sauber performt, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Frühestens mit iOS 26.1 könnte dann der Tag für mich und mein iPhone gekommen sein.

Apps spielen nicht immer mit

Ein weiterer Grund: Apps. Manche Entwickler sind flott, andere brauchen ein wenig länger, bis ihre Anwendungen mit dem neuen System harmonieren. Schon oft hat man in den ersten Tagen nach einem Update von Nutzerinnen und Nutzern gehört, deren Banking-App plötzlich streikt oder deren Lieblingsspiel nicht mehr startet.

Ich erspare mir das Drama und lasse den anderen den Vortritt – ganz ohne schlechtes Gewissen.

Apple macht es einem leicht

Und mal ehrlich: Apple zwingt uns ja (noch) nicht. Wer will, kann auch in den ersten Monaten nach dem Release weiter beim alten System bleiben – inklusive Sicherheitsupdates. So gab und gibt es beispielsweise auch für iOS 18 noch Aktualisierungen, ganz ohne sofort auf den neuesten Zug aufspringen zu müssen.

Das ist angenehm, denn so hat man die Wahl. Erst in ein paar Wochen wird Apple den sanften Druck erhöhen und das Update quasi zum Standard machen. Doch dann ist iOS 26 auch wirklich ausgereift – und genau darauf warte ich.

Mein Fazit: Geduld zahlt sich aus

Ich halte es seit Jahren so – und fahre gut damit. Versteht mich nicht falsch: Updates sind wichtig. Sie bringen neue Funktionen, mehr Sicherheit und oft auch frischen Glanz. Aber manchmal lohnt es sich eben, ein bisschen zu warten, bis aus einem großen Sprung ein sicherer Schritt geworden ist.

In diesem Sinne: Ich gestehe – mein iPhone bleibt noch ein Weilchen so, wie es ist. Und das fühlt sich, ehrlich gesagt, ziemlich gut an. Liquid Glass und andere Features können noch warten.