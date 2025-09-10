iOS 26 ist da: Das bringt Apples Mega-Update für euer iPhone

Apple enthüllte iOS 26 auf der WWDC inklusive neuem Namen und einem der größten Design-Updates seit Jahren. Wir zeigen euch hier die wichtigsten Neuerungen wie Liquid Glass oder KI-Funktionen, die euer iPhone grundlegend verändern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neuer Name: iOS 26 statt iOS 29

Mit der Veröffentlichung von iOS 26 ändert Apple die Nummerierung aller Betriebssysteme – auf iOS 18 folgt also nicht iOS 19, sondern iOS 26. Diese Namensänderung soll die Bezeichnungen für alle Geräte vereinheitlichen und lässt dadurch einfacher auf gewisse Zeiträume schließen.

Anzeige

Wann erscheint iOS 26?

Ab Montag, 15. September 2025 könnt ihr iOS 26 herunterladen und installieren. Wollt ihr solche Neuerungen künftig früher testen, könnt ihr euch für öffentliche Betas auf der offiziellen Apple-Website anmelden.

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 26

Viele der kursierenden Leaks haben sich als wahr herausgestellt. Mit dem sogenannten Liquid Glass liefert Apple eines der größten Redesigns für das iPhone seit mehreren Jahren. Darüber hinaus gibt es aber weitere interessante Neuerungen, die wir nachfolgend für euch zusammenfassen.

Liquid Glass: Neues Design mit Anlehnung an VisionOS

Das neue Design für iOS 26 heißt Liquid Glass und bringt Transparenzeigenschaften sowie Umgebungsreflexionen mit sich. Die neue Optik umfasst den Home- und Sperrbildschirm sowie Steuerelemente, die Navigation, App-Symbole und Widgets.

So könnte euer iPhone mit iOS 26 ab September aussehen. (© Apple)

Durch Liquid Glass stehen euch zudem neue Anpassungsoptionen zur Verfügung, die einen transparenten Look für App-Symbole und Widgets erlauben. Wer das klassische Design für Icons bevorzugt, kann das aber auch ändern.

Anzeige

Ein erster Blick auf das neue Design lässt erahnen, dass die Benutzeroberfläche von VisionOS als Vorlage für Liquid Glass galt.

Apple Intelligence mit neuen Funktionen

Seit April 2025 ist Apple Intelligence auch in Deutschland verfügbar. Mit iOS 26 werden die Funktionen der KI verbessert und erweitert. So gibt es zum Beispiel eine Live-Übersetzung in FaceTime, Nachrichten und der Telefon-App.

Außerdem lässt sich Visual Intelligence mit iOS 26 auch auf Screenshots anwenden und Apple Intelligence wird in die beliebte Kurzbefehle-App integriert. Dazu gibt es kleinere Verbesserungen für den Umgang mit Spam-Anrufen und Spam-Nachrichten.

Eine gänzlich neue Spiele-App

Mit der Spiele-App sollen künftig alle Aktivitäten und Apps rund um das Thma Gaming an einem Ort gesammelt werden – das geschieht auf iPhone, iPad un Mac gleichermaßen.

Ihr könnt Freunde hinzufügen, sie zu Mehrspieler-Sitzungen einladen oder ihre Highscores einsehen und herausfordern. Anhand von Bestenlisten könnt ihr euch sogar mit anderen messen.

Anzeige

Kleinere Verbesserungen für nahezu alle Apps

Mit iOS 26 erhalten fast alle Apps kleinere Detailverbesserungen, die euren Umgang mit dem iPhone erleichtern sollen. Nachfolgend listen wir einige der besten Neuerungen für Apps auf:

Sperrbildschirm : Durch Liquid Glass wird der Sperrbildschirm nicht nur anders aussehen, es gibt auch einige Neuerungen. So passt sich beispielsweise die Uhr an euer Hintergrundbild an. Auch die Farben wirken sich auf die gläsernen Oberflächen aus.

: Durch Liquid Glass wird der Sperrbildschirm nicht nur anders aussehen, es gibt auch einige Neuerungen. So passt sich beispielsweise die Uhr an euer Hintergrundbild an. Auch die Farben wirken sich auf die gläsernen Oberflächen aus. CarPlay : Auch Apple CarPlay bekommt die neue Designsprache spendiert. Außerdem sollen Live-Aktivitäten vom iPhone gezeigt werden.

: Auch Apple CarPlay bekommt die neue Designsprache spendiert. Außerdem sollen Live-Aktivitäten vom iPhone gezeigt werden. Apple Music : Dank Apple Intelligence könnt ihr euch Songtexte übersetzen lassen. Die neue Funktion „Automix“ soll bessere übergänge zwischen Songs ermöglichen.

: Dank Apple Intelligence könnt ihr euch Songtexte übersetzen lassen. Die neue Funktion „Automix“ soll bessere übergänge zwischen Songs ermöglichen. Apple Wallet: Bezahlt ihr mit Apple Pay, könnt ihr künftig auch in Raten zahlen oder Prämien einfacher einlösen. Überarbeitete Boardkarten zeigen euch Live-Aktivitäten eures nächsten Fluges oder zeigen verknüpfte Airtags durch die „Wo ist?“-App an.

Anzeige

Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, welche iPhones das Update auf iOS 26 erhalten werden. Die iPhones der 17er-Generation werden mit iOS 26 ausgeliefert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.