iOS 26 ist da: iPhone-Update kann jetzt installiert werden

iOS 26 sorgt für Aufsehen, aber das zweite Update solltet ihr nicht unterschätzen.

Update vom 15. September 2025: Wie versprochen rollt Apple ab sofort iOS 26 und iPadOS 26 für alle Nutzer aus. Wer nicht auf die automatische Aktualisierung warten möchte, wirft einfach einen Blick in die Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate und stößt den Download manuell an. Doch Vorsicht: Gerade in den ersten Stunden sind die Server meist heillos überlastet – hier ist also Geduld gefragt. Falls es klemmt, lohnt sich ein neuer Versuch am morgigen Tag. iOS 26 findet sich etwas versteckt weiter unten – man muss schon genau hinsehen. (© iPhone-Screenshot) Spannend: Auch für alle, die mit dem großen Sprung auf iOS 26 noch warten (oder gar nicht können), hat Apple etwas im Gepäck. iOS 18.7 steht nämlich ebenfalls zum Download bereit. Neue Features gibt es damit zwar nicht, doch wichtige Sicherheitsupdates sind enthalten – und die sollte wirklich niemand auf die leichte Schulter nehmen.

Originalartikel:

Heute ist es soweit: Apple veröffentlicht iOS 26 und iPadOS 26. Das große Update bringt das neue „Liquid Glass“-Design auf iPhones und iPads. Der Release ist für Montag, den 15. September 2025, angesetzt – und wie in den letzten Jahren dürfte Apple die Downloads am Abend gegen 19 Uhr MESZ (mitteleuropäische Sommerzeit) freigeben. Damit können Nutzerinnen und Nutzer hierzulande also noch heute Abend mit dem Update rechnen.

Wann genau kommt iOS 26 fürs iPhone?

Apple hält sich offiziell bedeckt, was die exakte Uhrzeit betrifft. Doch der Blick zurück auf die letzten Jahre zeigt ein klares Muster: Die großen iOS-Updates erschienen fast immer gegen 19 Uhr unserer Zeit. Vieles spricht dafür, dass sich auch iOS 26 und iPadOS 26 daran orientieren werden.

Wer das Update sofort laden will, sollte heute Abend die Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate im Blick behalten.

Was bringt iOS 26?

Das auffälligste neue Feature ist das frische „Liquid Glass“-Design, das erstmals auf der WWDC im Sommer 2025 vorgestellt wurde. Seitdem durchliefen iOS 26 und iPadOS 26 mehrere Beta-Phasen, in denen Entwickler und Tester die Software auf Herz und Nieren prüften.

Für Nutzerinnen und Nutzer heißt das: Zum offiziellen Start sind die Systeme hoffentlich bereits ausgereift und stabil. Doch niemand wird zum Update gezwungen, auch iOS 18 erhält wohl heute Abend deshalb noch ein weiteres Update.

Kompatibilität: Diese Geräte sind dabei

iOS 26 läuft auf allen iPhones ab dem iPhone 11. Die neuen iPhone-17-Modelle, die ab Freitag (19. September) in den Handel kommen, werden übrigens direkt mit iOS 26 ausgeliefert.

Bei den iPads sieht es wie folgt aus:

iPad Pro (M4)

12,9" iPad Pro (3. Generation und neuer)

11" iPad Pro (1. Generation und neuer)

iPad Air (M3, M2 und ab 3. Generation)

iPad (A16 und ab 8. Generation)

iPad mini (A17 Pro und ab 5. Generation)

Tipps fürs Update

Der Update-Prozess ist Apple-typisch unkompliziert. Trotzdem helfen ein paar Vorbereitungen:

Backup anlegen: Über iCloud oder lokal am Rechner.

Speicher freimachen: Gerade ältere Geräte profitieren, wenn genügend Platz frei ist.

Akku laden: Installation am besten mit mindestens 50 Prozent Akkuladung oder halt direkt am Netzteil.

Unterm Strich: Apple bleibt seiner Linie treu: Heute Abend um etwa 19 Uhr MESZ geht’s mit iOS 26 und iPadOS 26 los. Das neue Design und die vielen Optimierungen machen das Update zu einem Pflicht-Download für alle kompatiblen Geräte. Wer vorbereitet ist, kann also schon heute Abend in die neue iOS-Welt eintauchen.