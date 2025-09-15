iOS 26 mit neuem Safari-Design: So stellt ihr das alte Layout wieder her

Seit der Einführung von Liquid Glass in iOS 26 sind die Bedienelemente in Safari deutlich kleiner geworden. Glücklicherweise gibt euch Apple die Möglichkeit, das alte Safari-Design wiederherzustellen. So ändert ihr das Layout des iPhone-Browsers nach dem Update.

Das alte Safari-Layout einstellen

Mit der Einführung von Liquid Glass in iOS 26 sind die Bedienflächen von Safari stark geschrumpft. Vor allem fehlt vielen Nutzern der Schnellzugriff auf alle Tabs. Apple hat aus früheren Updates gelernt und gibt euch zumindest die Möglichkeit, das Safari-Layout anzupassen. Befolgt diese Schritte:

Öffnet die Einstellungen eures iPhones.

Scrollt ans Ende der Einstellungen und tippt auf „Apps“ .

. Sucht nach Safari und wählt die App aus.

und wählt die App aus. Anschließend scrollt ihr etwas herunter und findet unter der Kategorie „Tabs“ drei Optionen: „Kompakt“, „Unten“ und „Oben“.

In den App-Einstellungen des Browsers könnt ihr das alte Layout von Safari wiederherstellen. (© Screenshot GIGA)

„Kompakt“ ist nach dem Update auf iOS 26 standardmäßig eingestellt. Die Option „Unten“ erweitert die Bedienfläche am unteren Bildschirmrand etwas und bringt zum Beispiel die Tab-Übersicht zurück. „Oben“ hingegen ist das klassische Layout mit der Adresszeile oben und den Bedienelementen unten.

Ihr könnt die Einstellungen auch schneller finden, indem ihr die neue Suchleiste am unteren Bildschirmrand nutzt. Über „Safari (Apps)“ landet ihr direkt in den Einstellungen des Browsers.

Das sind die Unterschiede zwischen den drei möglichen Safari-Layouts. (© Screenshot GIGA)

Empfehlung für das klassische Safari-Layout

Wer die Bedienung von Safari vor dem Update auf iOS 26 vermisst, sollte in den Einstellungen des Browsers „Unten“ als Option für die Darstellung wählen. Die optischen Neuerungen von Liquid Glass bleiben erhalten und wichtige Schnellzugriffe wie Teilen, Lesezeichen oder Tabs kehren zurück.

Je nachdem, ob ihr die Gesten-Steuerung eures iPhones nutzt, könnten auch die „Zurück“- und „Weiter“-Tasten hilfreich sein. Diese erlauben es euch, auf die vorherige Seite zurückzukehren oder zur nächsten zu springen.