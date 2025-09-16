iOS 26 sorgt für Akku-Ärger: Darum macht euer iPhone plötzlich schlapp

Warum euer Akku nach iOS 26 schneller leer ist und wieso ihr trotzdem entspannt bleiben könnt – Apple hat die Antwort.

Apple bestätigt: Nach der Installation von iOS 26 kann es passieren, dass euer iPhone-Akku schneller leer wird. Laut dem Unternehmen ist das aber kein Grund zur Panik – vielmehr handelt es sich um ein ganz normales Verhalten direkt nach einem größeren Update.

Warum der iPhone-Akku nach dem Update auf iOS 26 schwächelt

In den offiziellen Versionshinweisen zu iOS 26 weist Apple erstmals ausdrücklich darauf hin, dass die Akkulaufzeit nach einem Update vorübergehend beeinträchtigt sein kann. Der Grund: Im Hintergrund laufen nach der Installation zahlreiche Prozesse, die zusätzliche Energie benötigen (Quelle: Apple via MacRumors).

Dazu gehören unter anderem:

die Indizierung von Daten und Dateien für die Spotlight-Suche,

das Herunterladen neuer Assets,

sowie die Aktualisierung installierter Apps.

Erst wenn diese Aufgaben abgeschlossen sind, normalisiert sich die Akkulaufzeit wieder.

Neue iPhone-Funktionen kosten zusätzliche Ressourcen

Neben den Hintergrundprozessen können auch neue Features mehr Leistung verlangen. Apple spricht von „geringen Auswirkungen“ auf Performance und Akkulaufzeit, die von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich ausfallen können. Wer viele der neuen iOS-26-Funktionen intensiv nutzt, könnte die Veränderungen stärker spüren.

Das Unternehmen betont jedoch, dass Hard- und Software optimal aufeinander abgestimmt sind. Mit kommenden Updates will Apple die Funktionen weiter optimieren, damit die Akkulaufzeit so hoch wie möglich bleibt.

Warum Apple auf einmal so deutlich warnt

Beschwerden über eine nachlassende Akkulaufzeit nach iOS-Updates gibt es schon seit Jahren. Neu ist, dass Apple den Hinweis nun direkt in den Versionshinweisen von iOS 26 verlinkt hat. Offenbar möchte man iPhone-Nutzer diesmal frühzeitig abholen und Missverständnisse vermeiden.

Interessant: Das Support-Dokument gilt nicht nur für iOS 26, sondern für alle iOS- und iPadOS-Versionen. Der Text erklärt außerdem, warum es wichtig ist, regelmäßig Software-Updates zu installieren – trotz der möglichen kurzfristigen Nebenwirkungen für die Akkulaufzeit.