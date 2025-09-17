iOS 26 war nur der Anfang: Diese Features erwarten iPhone-Nutzer in iOS 26.1 bis 26.4

Euer iPhone kann bald mehr, als ihr euch gerade vorstellen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat iOS 26 erst vor wenigen Tagen freigegeben, doch die nächsten Updates stehen bereits in den Startlöchern. Mit den Versionen iOS 26.1 bis iOS 26.4 dürfen sich iPhone-Nutzer auf gleich mehrere spannende Neuerungen freuen – darunter ein digitaler Reisepass, RCS-Upgrades, eine smartere Siri, Wettervorhersagen via Satellit und neue Emojis (Quelle: MacRumors).

Anzeige

iOS 26.1 bis 26.4: Diese 5 neuen Funktionen kommen aufs iPhone

Apple arbeitet weiter an der Integration offizieller Ausweisdokumente ins iPhone. Künftig soll es möglich sein, eine digitale Version des US-Reisepasses direkt in der Wallet-App zu hinterlegen. Damit ließe sich die Identität etwa an TSA-Kontrollpunkten an US-Flughäfen nachweisen – ein physischer Pass bleibt aber für internationale Reisen Pflicht. Apple betont, dass die Funktion sicher, privat und konform mit den REAL-ID-Vorgaben umgesetzt wird. Zudem soll die digitale ID auch für Alters- und Identitätsprüfungen in Apps oder im Handel nutzbar sein. Deutsche Nutzerinnen und Nutzer haben davon zunächst aber nichts.

RCS auf dem iPhone wird mächtiger

Zwar unterstützt iOS bereits RCS, doch viele Komfortfunktionen fehlen bislang. Mit den kommenden Updates soll sich das ändern. Geplant sind:

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Inline-Antworten

Nachrichten bearbeiten

Nachrichten zurückziehen

volle Tapback-Unterstützung

Anzeige

Damit zieht RCS auf dem iPhone praktisch mit iMessage gleich und macht den Austausch mit Android-Nutzern deutlich angenehmer.

Personalisierte Siri und Wettervorhersage via Satellit

Auch Siri bekommt ein großes Update. Apple will die Sprachassistentin personalisierter gestalten und stärker auf den Kontext der Nutzer eingehen. Geplant sind ein besseres App-Verständnis, mehr Steuerungsmöglichkeiten sowie die Fähigkeit, Informationen aus mehreren Apps miteinander zu verknüpfen. Der Start ist aktuell für Frühjahr 2026 in den USA vorgesehen – sehr wahrscheinlich mit iOS 26.4.

Eine noch unveröffentlichte Funktion im iOS-26-Code deutet zudem auf Wetterdaten via Satellit hin. Damit könnten iPhone-Nutzer selbst in Regionen ohne Mobilfunk- oder WLAN-Empfang Wetterberichte in der App abrufen. Ob und wann Apple diese Funktion freischaltet, ist noch offen – denkbar wäre eine Integration in iOS 26.1 oder 26.2.

Neue Emojis in iOS 26.4

Wie gewohnt wird auch iOS 26.4 neue Emojis aufs iPhone bringen. Mit Unicode 17.0 sind unter anderem folgende Symbole zu erwarten: Posaune, Schatzkiste, verzerrtes Gesicht, Bigfoot, Kampfwolke, Apfelkern, Orca, Balletttänzer und Erdrutsch. Apple benötigt zwar einige Monate, um die eigenen Designs fertigzustellen, doch erfahrungsgemäß landen die neuen Emojis zuverlässig im Frühjahr-Update.

Anzeige

Fazit: iOS 26 legt den Grundstein

Schon jetzt ist klar: iOS 26.1 bis iOS 26.4 bringen viele praktische Neuerungen aufs iPhone. Lange warten müssen wir nicht: Basierend auf den vergangenen Jahren dürfte Apple die erste Entwickler-Beta von iOS 26.1 noch im Laufe des Septembers veröffentlichen. Damit ist auch mit einer finalen Version bereits im Oktober zu rechnen.