iOS 27: Apples geheime Features machen die Runde

Dieses Gerücht könnte erklären, warum 2026 für iPhone-Nutzer vielleicht ganz anders wird, als alle bisher denken.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple bereitet sich bereits auf den nächsten großen Software-Wurf nach iOS 26 vor. Laut einem neuen Bericht soll iOS 27 gleich drei zentrale KI-Neuerungen mitbringen: eine rundum überarbeitete Siri, ein KI-gestütztes Suchwerkzeug sowie einen intelligenten Gesundheitsassistenten innerhalb der Health-App. Damit will Apple seine Strategie rund um „Apple Intelligence“ im kommenden Jahr deutlich ausbauen.

Anzeige

Nach iOS 26: iOS 27 bringt drei neue KI-Funktionen

Wie der stets gut informierte Mark Gurman in seinem aktuellen Power-On-Newsletter berichtet, arbeitet Apple derzeit an mehreren Schlüsselverbesserungen, die tief in das System integriert werden sollen. Schon mit iOS 26.4, das voraussichtlich im Frühjahr 2026 erscheint, wird eine neue Siri-Version erwartet – doch iOS 27 soll laut Gurman noch deutlich weitergehen.

Im Zentrum stehen drei neue KI-Funktionen:

Visuelle Neugestaltung von Siri – Der Sprachassistent soll nicht nur klüger, sondern auch optisch komplett überarbeitet werden.

– Der Sprachassistent soll nicht nur klüger, sondern auch optisch komplett überarbeitet werden. KI-gestütztes Web-Suchtool – Apple plant offenbar, iPhone-Nutzern künftig intelligente Suchvorschläge zu liefern, die über die klassische Websuche hinausgehen.

– Apple plant offenbar, iPhone-Nutzern künftig intelligente Suchvorschläge zu liefern, die über die klassische Websuche hinausgehen. Health+-Agent – Ein KI-gestützter Gesundheitsassistent, der personalisierte Empfehlungen gibt und Daten aktiv analysiert, um Nutzer bei Fitness und Wohlbefinden zu unterstützen.

Apple Intelligence wird erwachsen

Schon seit der Vorstellung von „Apple Intelligence“ in iOS 26 steht fest: Apple will in puncto Künstliche Intelligenz nicht länger hinter der Konkurrenz herlaufen. Doch die ersten Implementierungen blieben eher dezent. Mit iOS 27 will der Konzern den nächsten Schritt gehen – hin zu einer tiefer integrierten, alltäglichen KI-Erfahrung.

Anzeige

Laut Gurman soll insbesondere der neue Health+-Dienst eine zentrale Rolle spielen:

„Dieser wird einen KI-Agenten enthalten, der Nutzern bei der Verwaltung ihrer Gesundheit hilft. Wenn dieser Dienst erfolgreich ist, könnte Apple zu einem der ersten großen Technologieunternehmen werden, das im Bereich der KI-Chatbots für Gesundheit Fuß fasst.“

Ein ambitioniertes Ziel – schließlich bewegt sich Apple damit auf sensiblen Datenfeldern, wo Datenschutz und Sicherheit oberste Priorität haben müssen.

Siri bekommt ihr großes Comeback

Viele Nutzer dürften sich besonders auf die neue Siri freuen. Schon seit Jahren gilt der Sprachassistent als das Sorgenkind des iPhones. Zwar soll sie mit iOS 26.4 bereits neue KI-Fähigkeiten erhalten, doch iOS 27 geht laut Bericht noch einen Schritt weiter: Siri wird nämlich auch optisch neu gestaltet.

Unterm Strich: Wenn Gurmans Bericht zutrifft, erwartet iPhone-Nutzer im Jahr 2026 ein großes Sprung-Update, das den Begriff „Apple Intelligence“ mit neuem Leben füllt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.